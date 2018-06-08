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В течение всего дня работники социальных служб, общественники, представители профильных ведомств делились опытом и уникальными методиками работы, обсуждали пути развития отрасли и применение инновационных технологий в работе.
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Дмитрий Азаров отметил: многие проекты, разработанные на самарской земле, получают признание на федеральном уровне

8 июня 2018 20:43
В течение всего дня работники социальных служб, общественники, представители профильных ведомств делились опытом и уникальными методиками работы, обсуждали пути развития отрасли и применение инновационных технологий в работе.
В пятницу, 8 июня, в регионе состоялся масштабный Форум социальных инноваций, посвященный 100-летию социальной службы Самарской области. С идеей организации такого крупного регионального мероприятия выступил Глава региона Дмитрий Азаров. В течение всего дня работники социальных служб, общественники, представители профильных ведомств делились опытом и уникальными методиками работы, обсуждали пути развития отрасли и применение инновационных технологий в работе социальных служб.

Необычным был и сам формат форума - в режиме видеоконференцсвязи друг другом общались представители соцслужб Самары, Тольятти, Москвы, а также всех муниципалитетов Самарской области. Такой мультимедийный формат позволил привлечь к обсуждению вопросов около полутора тысяч человек. В работе форума приняли участие представители Агентства стратегических инициатив и профессионалы социального направления из Московской, Ульяновской, Саратовской и Белгородской областей.


Основной площадкой мероприятия стал тольяттинский технопарк «Жигулевская долина». Здесь сегодня обсуждали социальные инновации по четырем дискуссионным площадкам. Подиумная секция «Ключевые люди» была посвящена работе службы семьи Самарской области и реализации президентской программы «Десятилетие детства». Участники секции «Доступ есть!» обсуждали организацию реабилитационной работы с людьми, имеющими ограничения по здоровью. Секция «Третий возраст — Newlook», была посвящена сохранению активного долголетия для граждан старшего возраста. А на секции «Технологии будущего» обсуждалось внедрение информационных технологий в социальной защите населения.

Еще одна дискуссионная площадка «Горящие сердца», посвященная добровольчеству, работала в здании областного правительства. Отсюда в режиме ВКС к профессиональному сообществу социальных работников обратился Глава региона Дмитрий Азаров. Он отметил, что труд работников социальных служб заслуживает уважения и признания.

«Доброжелательность и спокойствие, умение находить выход из самых сложных ситуаций — это профессиональный навык, который доступен только людям с большим сердцем, открытой душой и обостренным чувством справедливости», - подчеркнул руководитель области.- Социальные работники и сегодня на посту. Все свои силы и в этот праздник вы отдаете, чтобы помочь людям, чтобы найти оптимальные, справедливые решения для сотен тысяч граждан!»


Дмитрий Азаров подчеркнул: многолетняя плодотворная работа социальных служб является сильной стороной Самарской области и выводит ее в число лидеров в стране по этому направлению. Многие практики, разработанные и внедренные в Самарской области, еще 10-15 лет назад начали перенимать другие регионы страны. В регионе появилась первая в России приемная семья, внедрены стационарозамещающие технологии, действует школа реабилитации и ухода за пожилыми и инвалидами, институт сиделок.

И сегодня многие проекты, разработанные на самарской земле, получают признание на федеральном уровне. В этом году сразу два наших проекта - «Вагон знаний» и «Передышка» - вошли в число лучших социальных практик АСИ и рекомендованы к тиражированию по всей Российской Федерации.


Обращаясь к участникам форума, Дмитрий Азаров поблагодарил социальную службу за прямой контакт с людьми в тот момент, когда на территории региона было принято решение по изменению форм социальной поддержки.

«Многие люди восприняли эти изменения как несправедливые, - подчеркнул Глава региона.- В основном, эти решения также не разделялись сотрудниками министерства социально-демографической и семейной политики, социальных служб. Но именно вы пошли к людям и объясняли эти решения, находили компромиссные варианты поддержки людей. Вы никогда не прятались ни за чьи спины, всегда были в прямом контакте с людьми. Искренне благодарю вас за это!»

Сегодня в регионе работает группа, которая разрабатывает новую систему мер социальной поддержки. «Уверен, при общественном обсуждении, в том числе в рамках форума, мы создадим действительно справедливую систему», - резюмировал Дмитрий Азаров.


В ходе форума говорили не только о подопечных, но и о самих работниках социальной службы. В последнее время многое делается для того, чтобы их труд получал достойное вознаграждение. В губернии действует закон о статусе соцработника, в соответствии с которым специалисты имеют право на надбавку в размере 100% оклада. Однако до последнего времени эта норма распространялась на учреждения, которые обслуживают лиц пожилого возраста и инвалидов, а доплаты тем, кто занимается семьей и детством, не осуществлялись.

Эта тема была поднята на недавнем совещании по соцполитике в Сызрани. Тогда Дмитрий Азаров дал поручение врио министра социально-демографической и семейной политики Марине Антимоновой в кратчайшие сроки подготовить обоснование для представления выплат. Поручение выполнено в кратчайшие сроки.

«В учреждениях службы семьи и детства специалисты с высшим образованием получали небольшую зарплату. Я считаю такой подход несправедливым, поэтому правительством Самарской области 4 июня 2018 года принято постановление, согласно которому 100% надбавку к окладу теперь будут получать и специалисты службы семьи и детства. Уверен, принятое решение позволит восстановить справедливость и логику оплаты труда соцработников», - резюмировал Дмитрий Азаров.


Приоритетная задача, которая обсуждалась в ходе форума - это выполнение поручения Президента Владимира Путина о вхождении России в так называемый клуб 80+. Для этого необходимо создавать условия для труда, творчества, занятий спортом пожилым людям, разрабатывать новые формы оказания услуг на дому и в стационарах для возрастной категории жителей региона. А в рамках глобальной социальной программы «Десятилетие детства» первоочередное внимание необходимо уделить обеспечению достойного уровня жизни замещающим семьям, профилактике сиротства, а также организации детского отдыха и досуга.

Все эти темы стали ключевыми вопросами обсуждения в ходе форума. Выработанные здесь методики и проекты уже совсем скоро станут частью социальной политики региона, сообщает пресс-служба облправительства.


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Комментарии



Политика региона
8 июня 2018  20:43
В течение всего дня работники социальных служб, общественники, представители профильных ведомств делились опытом и уникальными методиками работы, обсуждали пути развития отрасли и применение инновационных технологий в работе.
Дмитрий Азаров отметил: многие проекты, разработанные на самарской земле, получают признание на федеральном уровне
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