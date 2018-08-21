Дмитрий Азаров обсудил с руководством Жигулёвской ГЭС работу предприятия и планы по модернизации
21 августа 2018 17:45
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Одна из крупнейших гидроэлектростанций в России по мощности и выработке электроэнергии в 2018-м году отметила 60 лет с момента ввода в эксплуатацию. Куйбышевский гидроузел, ежегодно вырабатывающий более 10 млрд кВт/ч электроэнергии, — по многим параметрам сооружение уникальное. "Станция не имеет аналогов в мировой практике гидротехнического строительства", — подчеркнул директор филиала ПАО "РусГидро" — "Жигулевская ГЭС" Олег Леонов.
В сопровождении руководителя предприятия Дмитрий Азаров ознакомился с работой основных подразделений ГЭС. Машинный зал, длина которого 736 метров, — сердце станции. Здесь установлены 20 гидроагрегатов. В рамках модернизации каждый из них существенно обновлен за последние годы.
Конечная цель обновления — увеличить установленную мощность станции с 2300 МВт до 2488 МВт (сейчас ГЭС достигла показателя 2477,5 МВт). Общий объем средств, затраченных ПАО "РусГидро" на модернизацию Жигулевской ГЭС с 2010 по 2018 год, составил 18,522 млрд. руб.
Если машзал — сердце, то центральный пункт управления (ЦПУ) — мозг станции. Сюда стекается оперативная информация, здесь контролируется работа всех узлов и агрегатов станции.
Внешне ЦПУ мало изменился с момента запуска ГЭС, поделился с главой региона начальник смены Алексей Пьянзин, однако внутренняя электронная "начинка" — самая современная. "Все соответствует уровню XXI века", — отметил начальник смены.
Сейчас на ГЭС работает 265 человек, большинство — жители Жигулевска. Коллектив станции — сплав опыта и молодости. Дежурный инженер главного щита управления Евгения Хурасова на станции недавно. Условиями работы довольна. "С выбором я не ошиблась", — говорит молодой специалист.
Дмитрий Азаров расспросил молодого специалиста о нюансах работы и поинтересовался, чем живет молодежь Жигулевска. Евгения призналась, что в городе недостаточно развита инфраструктура. За многими услугами приходится ездить в Тольятти — там и современные медицинские центры, и торговые центры, и кино.
"Строительство ГЭС опередило время, — поделился Дмитрий Азаров после знакомства с работой одной из крупнейших ГЭС России. — Рад здесь побывать. В свое время эту стройку приехал мой дед. Приятно понимать, что он приложил руку к этому грандиозному объекту".
Здесь же, на ГЭС, глава региона провел расширенное совещание с участием министров регионального правительства, представителей бизнеса и жителей Жигулевска. Речь шла о проблемах и перспективах социально-экономического развития города, передает Волга Ньюс.
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