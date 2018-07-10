Дмитрий Азаров обсудил с представителями фонда «Сколково» перспективы и направления сотрудничества с Самарской областью

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В Самарской области проходит значимое событие – фонд «Сколково» проводит в регионе выездное заседание консультативного научного совета (КНС). Среди участников ученые с мировым именем, в том числе два Нобелевских лауреата – Жорес Алферов и профессор Стэнфордского университета Роджер Дэвид Корнберг.Регион взаимодействует с фондом «Сколково» в сфере инновационного развития и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности с 2011 года. Но не только это стало приезда членов КНС.«Самара – научный, научно-технологический город и крупнейший космический центр, – подчеркнул Жорес Алферов. – Потенциал у вас прекрасный, большой и его нужно использовать, как говорится, на всю катушку. Уверен, сегодняшнее заседание имеет огромное значения для дальнейшего взаимодействия. Мы к этому готовы. Вы для этого имеете очень хорошие возможности».Дмитрий Азаров подчеркнул: сотрудничество между фондом и областью носит разновекторный характер и имеет успешную историю. «Многие из вас хорошо представляют инновационный и научный потенциал региона. Более того, – внесли существенный вклад для того, чтобы этот потенциал был реализован по многим направлениям».Руководитель области напомнил, что на Петербургском международном экономическом форуме на встрече с президентом фонда «Сколково» Виктором Вексельбергом была достигнута предварительная договоренность о заключении соглашения о сотрудничестве. Один из пунктов – получение статуса регионального оператора фонда «Сколково» технопарком высоких технологий «Жигулевская долина». Глава региона обратил внимание, что подписание документа откроет новые перспективы для развития Тольятти – моногорода с уникальными компетенциями.Также было отмечено, что Научно-технический совет региона, который по инициативе Главы региона существенно обновился и тем самым усилил свою роль, особое внимание уделяет внедрению инноваций и современных технологий именно в Тольятти.«Это город, в котором закладывается экономика будущего региона», – акцентировал внимание Дмитрий Азаров.Отдельно он рассказал, что в области обсуждается создание регионального агентства наук и технологий. Оно должно стать единым центром, определяющим вектор научно-технологического развития Самарской области. По словам Дмитрия Азарова, советы и рекомендации ученых «Сколково» помогут организовать работу агентства с наибольшей эффективностью.Лауреат Нобелевской премии по химии Роджер Корнберг заявил в ходе обсуждения, что благодаря чемпионату мира по футболу о Самаре, которая долгое время была окружена ореолом секретности, узнал весь мир.«Теперь этот секрет раскрыт. Мы надеемся на раскрытие и того вклада, который Самара вносит в развитие мировой науки. Чтобыизвестность получили не только красоты Самары, но и научный потенциал», – сказал он.Нобелевский лауреат предложил основное внимание сфокусировать на укреплении и развитии фундаментальной науки в регионе.«У вас очень сильные научные традиции. Надеюсь, что фонд «Сколково» станет тем плечом, опираясь на которое, вы продолжите развивать и укреплять эти традиции. Я лично сделаю все возможное, чтобы этот было продолжено», – подчеркнул Нобелевский лауреат.Большое внимание в ходе заседания было уделено обсуждению конкретных форм взаимодействия. В частности, подробно поговорили о создании регоператора на базе «Жигулевской долины». О преимуществах появления регоператора в Самарской области рассказал старший вице-президент по инновациям фонда Кирилл Каем.По его словам, регоператоры «Сколково» (в России их пока пять) – это островки компетенций, куда фонд ретранслирует свой опыт инаработки за восемь лет существования. Кроме того, региональные компании имеют льготы и преференции, доступные резидентам инновационного центра «Сколково». Самарская область идеально подходит для того, чтобы на ее территории появился регоператор, считает Кирилл Каем.«При оценке региона мы пользуемся двумя основными критериями, – пояснил Кирилл Каем. – Первый, насколько сильна академическая база, второй, насколько сильна индустрия региона. В этом отношении Самарская область – это прекрасное совпадение обоих факторов. Мы видим и прекрасные университеты, и инфраструктуру, которая способна «втягивать» в себя инновации и применять их в реальнойэкономике».Вице-президент по науке и образованию фонда Николай Суетин проиллюстрировал возможности участия компаний в госпрограммах, в том числе по созданию цифровой экономики. О сотрудничестве фонда и региона в сфере космических технологий говорил Алексей Разумовский. Он обратил внимание, что из 198 партнеров «Сколково» только четыре представляют Самарскую область.«Цифра скромная для региона, в котором сосредоточены ведущие отраслевые вузы, и ведущие предприятия авиакосмического кластера – РКЦ «Прогресс», ПАО «Кузнецов» и другие», – сказал он.Разумовский также заявил, что «Сколково» заинтересовано, чтобы самарские специалисты участвовали в работе фонда в качестве экспертов, и пригласил вузы и предприятия к более активному сотрудничеству в рамках национальной технологической инициативы.Дмитрий Азаров поддержал эксперта, выразив уверенность, что предприятия авиакосмического кластера, в первую очередь «Прогресс» – станут более открытыми для взаимодействия. Это позволит совместно со «Сколково» продвигать и коммерциализировать уникальные самарские наработки.На заседании прозвучала информация, что в регионе завершается работа над концепцией «Гагарин-центр». Дмитрий Азаров подчеркнул, что инновационным технологиям в нем будет отведено центральное место.В завершении Глава региона отметил, что прозвучавшие на заседании советы и предложения позволят максимально использовать научный и технический потенциал региона.«Мы понимаем, что решение тех задач, которые ставит президент страны по опережающему развитию, невозможны без перестройки экономики, без внедрения современных инновационных подходов в разных сферах. Мы готовы отрабатывать пилотные проекты. И, конечно, тематика, связанная с космосом и авиацией, для региона является одной из традиционных компетенций. И здесь пилотные проекты мы, надеюсь, сможем приземлять в хорошем смысле этого слова», – резюмировал руководитель области, передает пресс-служба облправительства.