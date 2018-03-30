Дмитрий Азаров обсудил с областным начальником МЧС и прокурором области вопросы пожарной безопасности в ТЦ
30 марта 2018 20:04
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На встрече стороны предметно обсудили меры пожарной безопасности, которые сегодня принимаются на объектах массового пребывания людей. Это связано с трагическим событием, которое произошло в Кемерово 25 марта. В торговом центре «Зимняя вишня» в результате пожара погибло несколько десятков человек. Эксперты считают, что главной причиной трагедии стали грубые нарушения пожарной безопасности.
На встрече с главой региона Олег Бойко доложил, что в Самарской области будет проведена проверка на 186 торговых центрах. Инспекция уже прошла на 24 объектах, сегодня будут проверены еще 19 ТЦ.
Олег Бойко отметил, что проверки проводятся совместно с прокуратурой, средствами массовой информации. А со следующей недели к ним присоединятся члены общественной палаты Самарской области. Результаты всех проверок должны быть готовы в срок до 30 апреля. «Отдельно хочу отметить, что участие средств массовой информации в проверках помогут довести до граждан объективную информацию. Считаю, что можно привлекать и более широкий круг СМИ, представителей блогосферы, так как основной информационный всплеск был именно в интернет-пространстве», - подчеркнул Дмитрий Азаров.
Константин Букреев со своей стороны подтвердил, что работы идут совместно. Никаких препятствий для проведения проверочных мероприятий нет. После того как будут проверены крупные торговые центры, надзорные органы направят силы на более мелкие объекты.
Дмитрий Азаров поинтересовался какие нарушения по итогам проведенных 24 проверок были обнаружены. Начальник МЧС доложил, что в основном есть претензии по первичным средствам пожаротушения. Есть объекты, где в неудовлетворительном состоянии находятся пожарные рукава, гидранты, системы пожаротушения, особенно те, которые располагаются на автостоянках. В зимнее время есть вероятность их промерзания. Помещения, где будут выявлены грубые нарушения пожарной безопасности, по предписанию прокуратуры и МЧС подлежат закрытию. Но сегодня сотрудниками надзорных органов таких фактов не выявлено.
«Особое внимание мы обратили на действие персонала. Сотрудники, которые отвечают за безопасность в торговом центре, также отвечают и за эвакуацию людей. Мы рекомендовали руководству торговых центров провести дополнительные тренировки среди персонала»,- отметил Олег Бойко.
Также начальник МЧС напомнил, что в конце ноября прошлого года на складе торгового центра «Амбар» произошло возгорание. Виной тому стало несоблюдение правил пожарной безопасности сотрудников склада. Трагедии удалось избежать благодаря сработавшей противопожарной безопасности, а также грамотному поведению персонала в части эвакуации граждан. В тот момент в Амбаре находилось около 500 человек. Их удалось эвакуировать в течении 10 минут. По итогам расследования к административной ответственности был привлечен руководитель подразделения, а также сотрудники повинные в возгорании.
Глава региона отметил, что более детально нужно проводить работу с собственниками торговых центров. Сегодня основная ответственность за пожарную безопасность лежит на арендаторах и субарендаторах торговых площадей.
«Если собственники считают, что они не имеют к этому отношения, что, передав в аренду помещение мелким компаниям, они уходят от ответственности, это не так. Мы должны здесь заблаговременно, не в режиме чрезвычайной ситуации, провести с ними работу. На это нужно отдельно обратить внимание. Здесь нам нужны от вас предложения, как нам с этой проблемой справится - вплоть до рекомендаций о корректировки договоров аренды», - обратился Дмитрий Азаров к Олегу Бойко.
Также в ходе встречи стороны пришли к мнению, что на крупных объектах два раза в год необходимо проводить специальные учения по соблюдению пожарной безопасности. Сотрудники МЧС считают, что подобные мероприятия необходимо организовывать в весенне-летний и осенне-зимний период. В ближайшее время будет подготовлен график проведения таких тренировок. Руководители торговых центров уже поддержали эту инициативу, сообщает пресс-служба облправительства.
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