Дмитрий Азаров обсудил с министром природы РФ участие региона в нацпроекте «Экология»

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Во вторник, 9 октября, Губернатор Самарской областивстретился с Министром природных ресурсов и экологии РФ. Стороны обсудили реализацию национального проекта «Экология» на территории региона.Нацпроект «Экология» реализуется в рамках майского Указа Президентао национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года. Он включает в себя десять направлений: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов опасности», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» и «Сохранение лесов».«Мы обсудили все заявки, которые подала Самарская область для участия в национальном проекте. В первую очередь, по ликвидации накопленного ущерба в нашем промышленно-развитом регионе,– отметил губернатор. – К сожалению, есть наследие советских времен крупных предприятий, которые до сих пор находятся в зоне нашего самого пристального внимания. Мы договорились о подходах, которые позволят в перспективе ликвидировать этот накопленный ущерб и переработать отходы».Особое внимание было уделено вопросу участия Самарской области в программе «Чистая страна», основная задача которого – ликвидация свалок на территории регионов.«Мы предварительно договорились о поддержке ряда проектов: как ликвидации небольших свалок, которые есть на территории Самарской области, так и финансированию целого ряда проектов по созданию современной, эффективной системы сбора и переработки отходов на территории региона», – отметил Дмитрий Азаров.Была затронута и тема создания в Самарской области регоператора в сфере обращения с отходами. Губернатор напомнил, что в ближайшее время определится единый региональный оператор, который будет осуществлять сбор и переработку ТБО. В его обязанности войдет заключение договоров с предприятиями по обращению с твердыми коммунальными отходами, владеющими объектами по обработке, обезвреживанию и захоронению мусора по установленным тарифам.В Самарской области на этом рынке будет работать одна копания. Это решение позволит избежать проблем, которые уже возникли в ряде регионов страны из-за недобросовестной конкуренции между организациями.«Мы должны выстроить добросовестную конкуренцию на этом рынке. Для этого требуется время. Считаю, что на переходный период создание единого регионального оператора наиболее оправдано. Безусловно, с участием всех компаний, которые сегодня работают на рынке», – подчеркнул Дмитрий Азаров.К наведению порядка в сфере обращения с отходами Дмитрий Азаров приступил с первого дня работы в должности Главы региона. «Мы начали эту работу год назад. Это большая проектная и изыскательская работа наших ведущих институтов. Мы ее завершили, и после этого объявили конкурс», – отметил Губернатор. Конверты с именами участников конкурса будут вскрыты в среду, 10 октября.В ходе встречи были также затронуты вопросы модернизации сети мониторинга атмосферного воздуха на территории Тольятти, включения объектов губернии в состав федерального проекта «Оздоровление Волги» на 2019 г., решения ряда вопросов, сопряженных с развитием муниципальных образований в границах национального парка «Самарская лука».По всем пунктам повестки стороны достигли договорённостей о детальной проработке и дальнейшем взаимодействии Министерства и профильных структур Самарской области, передает пресс-служба облправительства.