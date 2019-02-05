Дмитрий Азаров обсудил с экспертами вопросы улучшения инвестиционного климата в регионе

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Министры регионального Правительства, руководители общественных организаций и компаний, в том числе малого и среднего бизнеса, обсудили конкретные шаги по повышению инвестиционной привлекательности губернии. Разговор получился прямой и откровенный: эксперты говорили не только о «точках роста», но и о «точках напряженности».Пул экспертов по этой важнейшей тематике был создан в регионе при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ). В нынешнем составе группа работает два года, и, как отметил Дмитрий Азаров, внесла немалый вклад в улучшение позиций Самарской области в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности. Отметим, что только за четвертый квартал 2017 года в рейтинге АСИ губерния поднялась на17 пунктов, и по итогам 2018 года область также планирует свои позиции улучшить.Однако одни из лучших в России темпы роста, по мнению Губернатора, не повод успокаиваться: позиции не соответствуют реальному инвестиционному потенциалу региона.«И дело не в рейтингах, а в реальных условиях ведения бизнеса. Не за рейтинги мы боремся, не за места, а за то, чтобы на территории Самарской области было комфортно вести бизнес – на понятных условиях, с понятными результатами. На это нацелена работа правительства, и рассчитываю, что с вашей помощью мы добьемся действительно заметных успехов не на бумаге, а в реальной экономике», – сказал, обращаясь к экспертам, Дмитрий Азаров.Глава региона подчеркнул, что все сегменты экономики региона необходимо развивать опережающими темпами. Одна из ключевых задач, которая была озвучена Президентом России, – это увеличение доли малого и среднего бизнеса в валовом внутреннем продукте России до 40% к 2025 году. Задача, как отметил Дмитрий Азаров, очень амбициозная и непростая.«Но это задача, с которой необходимо справляться. Это диверсификация, ускорение темпов роста, новые рабочие мест, это внедрение инновационных продуктов. Мы должны внести здесь значительный вклад», – подчеркнул Глава региона.В рамках встречи Дмитрий Азаров предложил для выхода на новый качественный уровень расширить функционал и закрепить конкретные обязанности за Советом по инвестициям, в который входят члены экспертной группы. Среди шагов: закрепление за советом полномочий по развитию малого и среднего предпринимательства, введение в правовое поле инструментария региональных инвестпроектов и специнвестконтрактов (льготы в обмен на модернизацию производств), распространение на весь спектр сервисов для бизнеса проекта по проведению «контрольных закупок». Особое внимание – отладке «адекватного» механизма обратной связи, который бы позволял оперативно решать возникающие у предпринимателей вопросы.Большая часть встречи была посвящена общению в режиме «вопрос-ответ». Эксперты внесли ряд предложений по организации понятного и удобного взаимодействия между профильными министерствами и предпринимателями. В частности, предложено создать на инвестиционном сайте отдельный раздел для МСП, позволяющий получить информацию по мерам господдержки и преференциям в зависимости от вида бизнеса, усилить цифровизацию отрасли, принять реальные шаги по сокращению сроков отработки строительной документации.По предложению Дмитрия Азарова очередная встреча с экспертным сообществом состоится в марте, передает пресс-служба облправительства.