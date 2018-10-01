Дмитрий Азаров обсудил с депутатами Государственной думы участие региона в национальных проектах
1 октября 2018 20:20
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«Повестка, которая формируется в думе, создает предпосылки для обсуждения целого ряда вопросов на территории. Естественно, и большое количество региональных вопросов требует вашего участия», – отметил руководитель области. Один из ключевых вопросов – отражение интересов Самарской области при формировании федерального бюджета. Бюджет внесен Госдуму, но объемы средств, предназначенные для регионов пока не определены. Областное Правительство уже подало заявки в участии в национальных проектах. Как сообщил министр экономического развития и инвестиций областного правительства Дмитрий Богданов заявка Самарской области на 2019 сделана по 17 проектам. Здесь, как заметил Дмитрий Азаров, важно участие депутатов при отстаивании интересов губернии. Глава региона добавил, что предметно этот вопрос будет обсуждаться на этой неделе в министерстве финансов РФ.
Со своими предложениями выступили и депутаты. Так, Владимир Гутенев рассказал, что в России утвержден национальный проект «Образование», в рамках его реализации в нашей стране к 2024 году будут созданы 15 научно-образовательных центров на основе новой модели взаимодействия университетов, промышленных предприятий и научных организаций. Депутат предложил определить вуз или консорциум университетов для участия в этом проекте. По его словам это позволит привлечь дополнительные средства для развития высшей школы губернии. Дмитрий Азаров поддержал инициативу Владимира Гутенева и дал поручение профильным министрам в двухнедельный срок детально проработать этот вопрос. Губернатор добавил, что этот вопрос уже обсуждался на совете ректоров вузов Самарской области. «Это важнейшее направление. В своем послании Президент страны Владимир Путин называл ряд городов, где развивается наука, и Самарская область прозвучала, определенные преференции у нас есть», – подчеркнул глава региона.
В рамках совещания Дмитрий Азаров призвал депутатов Государственной думы больше работать со своими избирателями. К примеру, по его словам, тольяттинские депутаты практически не принимают участие в разрешении ситуации с непростой экологической обстановкой в городе. «Владимир Владимирович, поговорите с жителями, узнайте их мнение, предложите варианты решения проблема», – обратился к Владимиру Бокку глава региона.
Также в рамках встречи обсуждались вопросы реализации крупных инфраструктурных и социально-значимых проектов (например, строительство моста через Волгу в районе Климовки), решение проблем дольщиков и ряд других вопросов.
«Рассчитываю, что единой командой депутатского корпуса, членов Совета Федерации и областного правительства мы добьемся решения всех задач, которые ставят перед нами жители Самарской области», – подвел итог встречи Дмитрий Азаров, переает пресс-служба облправительства.
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