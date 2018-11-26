Дмитрий Азаров обсудил с депутатами Госдумы и сенаторами участие Самарской области в национальных проектах
26 ноября 2018 20:02
130
Главная тема совещания – защита и поддержка интересов региона на федеральном уровне по ключевым вопросам. В частности, Глава региона и депутаты подробно обсудили работу над приоритетными национальными проектами. Дмитрий Азаров обратил внимание, что при предложенном федеральным минфином софинансировании нацпроектов из региональных бюджетов на уровне 14%, ряд министерств увеличивают этот показатель до 30-35%. По мнению Губернатора, парламентарии должны принять деятельное участие в обсуждении этого вопроса, отстаивать интересы губернии и работать над сохранением предельного уровня софинансирования в размере 14%.
Напомним, в прошлую пятницу реализация нацпроектов обсуждалась на расширенном заседании президиума Госсовета РФ под председательством Президента страны Владимира Путина. Глава Самарской области Дмитрий Азаров в составе рабочей группы по направлению «Жилье и городская среда» представил предложения региона по реализации национальных проектов. Все они вошли в проект поручений, сформированный по итогам работы.
Самарская область активно участвует в формировании программ по участию в каждом из 12 нацпроектов. В течение последних нескольких месяцев Губернатор, а также члены регионального правительства провели целый ряд встреч и переговоров в федеральных ведомствах, направленных на максимальный учет интересов региона при формировании паспортов национальных проектов и распределении финансирования.
Как пояснил Дмитрий Богданов, по каждому федеральному проекту в регионе формируются проектные комитеты, закреплена персональная ответственность за исполнение программных мероприятий. В состав комитетов вошли и депутаты Государственной думы. «Основная задача национальных проектов – улучшение качества жизни людей. Самарская область сформировала серьезную заявку для участия в нацпроектах. Со своей стороны депутаты Госдумы приложат все усилия, чтобы эту заявку реализовать», – отметил первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Леонид Симановский.
Также в ходе совещания обсуждались вопросы субсидирования из федерального бюджета опорных вузов (Самарского государственного технического университета и Тольяттинского государственного университета), проведение на территории региона в следующем году крупных международных форумов, развитие экспортного потенциала Самарской области, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
26 ноября 2018 20:02
Главная тема совещания – защита и поддержка интересов региона на федеральном уровне по ключевым вопросам. Политика региона
129
26 ноября 2018 19:40На должность прокурора Кировского района Самары назначен Иван Макогон
С июля 2010 года он занимал должность прокурора Промышленного района Самары. Политика региона
102
26 ноября 2018 17:57
Продолжаем рассказывать об итогах МВК по решению проблем дольщиков. Политика региона
120
Выборы 2018
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
723
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
518
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
504
Видео
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
522
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
480
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
944
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
1036
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
973
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
1017
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
855
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
829
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1272
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1635
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1689
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2830
Мероприятия