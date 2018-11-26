Дмитрий Азаров обсудил с депутатами Госдумы и сенаторами участие Самарской области в национальных проектах

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В понедельник, 26 ноября, губернаторпровел рабочую встречу с депутатами Государственной думы РФ и членами Совета Федерации от Самарской области. В совещании также приняли участие врио первого заместителя председателя регионального правительства, министр экономического развития и инвестиций, председатель Самарской губернской думыГлавная тема совещания – защита и поддержка интересов региона на федеральном уровне по ключевым вопросам. В частности, Глава региона и депутаты подробно обсудили работу над приоритетными национальными проектами. Дмитрий Азаров обратил внимание, что при предложенном федеральным минфином софинансировании нацпроектов из региональных бюджетов на уровне 14%, ряд министерств увеличивают этот показатель до 30-35%. По мнению Губернатора, парламентарии должны принять деятельное участие в обсуждении этого вопроса, отстаивать интересы губернии и работать над сохранением предельного уровня софинансирования в размере 14%.Напомним, в прошлую пятницу реализация нацпроектов обсуждалась на расширенном заседании президиума Госсовета РФ под председательством Президента страныГлава Самарской области Дмитрий Азаров в составе рабочей группы по направлению «Жилье и городская среда» представил предложения региона по реализации национальных проектов. Все они вошли в проект поручений, сформированный по итогам работы.Самарская область активно участвует в формировании программ по участию в каждом из 12 нацпроектов. В течение последних нескольких месяцев Губернатор, а также члены регионального правительства провели целый ряд встреч и переговоров в федеральных ведомствах, направленных на максимальный учет интересов региона при формировании паспортов национальных проектов и распределении финансирования.Как пояснил Дмитрий Богданов, по каждому федеральному проекту в регионе формируются проектные комитеты, закреплена персональная ответственность за исполнение программных мероприятий. В состав комитетов вошли и депутаты Государственной думы. «Основная задача национальных проектов – улучшение качества жизни людей. Самарская область сформировала серьезную заявку для участия в нацпроектах. Со своей стороны депутаты Госдумы приложат все усилия, чтобы эту заявку реализовать», – отметил первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогамТакже в ходе совещания обсуждались вопросы субсидирования из федерального бюджета опорных вузов (Самарского государственного технического университета и Тольяттинского государственного университета), проведение на территории региона в следующем году крупных международных форумов, развитие экспортного потенциала Самарской области, передает пресс-служба облправительства.