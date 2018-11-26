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Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров обсудил с депутатами Госдумы и сенаторами участие Самарской области в национальных проектах

26 ноября 2018 20:02
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Главная тема совещания – защита и поддержка интересов региона на федеральном уровне по ключевым вопросам.
В понедельник, 26 ноября, губернатор Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с депутатами Государственной думы РФ и членами Совета Федерации от Самарской области. В совещании также приняли участие врио первого заместителя председателя регионального правительства Виктор Кудряшов, министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов, председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников.

Главная тема совещания – защита и поддержка интересов региона на федеральном уровне по ключевым вопросам. В частности, Глава региона и депутаты подробно обсудили работу над приоритетными национальными проектами. Дмитрий Азаров обратил внимание, что при предложенном федеральным минфином софинансировании нацпроектов из региональных бюджетов на уровне 14%, ряд министерств увеличивают этот показатель до 30-35%. По мнению Губернатора, парламентарии должны принять деятельное участие в обсуждении этого вопроса, отстаивать интересы губернии и работать над сохранением предельного уровня софинансирования в размере 14%.

Напомним, в прошлую пятницу реализация нацпроектов обсуждалась на расширенном заседании президиума Госсовета РФ под председательством Президента страны Владимира Путина. Глава Самарской области Дмитрий Азаров в составе рабочей группы по направлению «Жилье и городская среда» представил предложения региона по реализации национальных проектов. Все они вошли в проект поручений, сформированный по итогам работы.

Самарская область активно участвует в формировании программ по участию в каждом из 12 нацпроектов. В течение последних нескольких месяцев Губернатор, а также члены регионального правительства провели целый ряд встреч и переговоров в федеральных ведомствах, направленных на максимальный учет интересов региона при формировании паспортов национальных проектов и распределении финансирования.

Как пояснил Дмитрий Богданов, по каждому федеральному проекту в регионе формируются проектные комитеты, закреплена персональная ответственность за исполнение программных мероприятий. В состав комитетов вошли и депутаты Государственной думы. «Основная задача национальных проектов – улучшение качества жизни людей. Самарская область сформировала серьезную заявку для участия в нацпроектах. Со своей стороны депутаты Госдумы приложат все усилия, чтобы эту заявку реализовать», – отметил первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Леонид Симановский.

Также в ходе совещания обсуждались вопросы субсидирования из федерального бюджета опорных вузов (Самарского государственного технического университета и Тольяттинского государственного университета), проведение на территории региона в следующем году крупных международных форумов, развитие экспортного потенциала Самарской области, передает пресс-служба облправительства.

 
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Комментарии



Политика региона
26 ноября 2018  20:02
Главная тема совещания – защита и поддержка интересов региона на федеральном уровне по ключевым вопросам.
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