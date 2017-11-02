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Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров обсудил с Андреем Тихоновым ситуацию в клубе и перспективы команды

2 ноября 2017 14:51
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Глава региона отметил, что встреча происходит в особый момент для Самары, которая в следующем году примет шесть матчей Чемпионата мира по футболу.
Накануне врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров обсудил с главным тренером ПФК «Крылья Советов» Андреем Тихоновым ситуацию в клубе и перспективы команды в борьбе за путевку в Премьер-лигу. Встреча состоялась после домашней победы «Крыльев Советов» над нижегородским «Олимпийцем» в стартовом матче второго круга первенства ФНЛ.

«Я хочу вас поздравить с очередной победой, поскольку мы ждем и новых побед», - сказал глава региона, подчеркнув, что Андрей Тихонов – не просто символ, а победный символ футбольной Самары.

Глава региона отметил, что встреча происходит в особый момент для Самары, которая в следующем году примет шесть матчей Чемпионата мира по футболу.

На «Самара Арене» приступили к процессу раскружаливания - важнейшему этапу строительства футбольной арены. Возведение стадиона «Самара Арена» - первоочередная задача, подчеркнул Дмитрий Азаров.

«Мы будем нагонять темпы по строительству стадиона, которые в предыдущее время были упущены», - сказал Дмитрий Азаров, заверив, что с задачей государственной важности регион справится.

В свою очередь, Андрей Тихонов поздравил Дмитрия Азарова с назначением врио губернатора Самарской области. Главный тренер выразил уверенность, что решение Президента России назначить Дмитрия Азарова на эту должность положительно скажется на развитии региона: «Я рад, что наш Президент поручил вам управлять губернией. Хорошо, что вы вернулись. Правильно говорят: местный человек знает все, что здесь происходит, и знает, как можно сделать лучше. Хочу пожелать вам двигаться только вперед и чтобы у вас все получилось», - сказал
Андрей Тихонов.

В ходе встречи Дмитрий Азаров и главный тренер «Крыльев Советов» обсудил ситуацию в клубе, существующие проблемы и перспективы команды в борьбе за возвращения в элиту российского футбола. По словам Дмитрия Азарова, этого ждут все болельщики «Крыльев Советов», сообщает пресс-служба облправительства. 
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