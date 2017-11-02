Дмитрий Азаров обсудил с Андреем Тихоновым ситуацию в клубе и перспективы команды
2 ноября 2017 14:51
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«Я хочу вас поздравить с очередной победой, поскольку мы ждем и новых побед», - сказал глава региона, подчеркнув, что Андрей Тихонов – не просто символ, а победный символ футбольной Самары.
Глава региона отметил, что встреча происходит в особый момент для Самары, которая в следующем году примет шесть матчей Чемпионата мира по футболу.
На «Самара Арене» приступили к процессу раскружаливания - важнейшему этапу строительства футбольной арены. Возведение стадиона «Самара Арена» - первоочередная задача, подчеркнул Дмитрий Азаров.
«Мы будем нагонять темпы по строительству стадиона, которые в предыдущее время были упущены», - сказал Дмитрий Азаров, заверив, что с задачей государственной важности регион справится.
В свою очередь, Андрей Тихонов поздравил Дмитрия Азарова с назначением врио губернатора Самарской области. Главный тренер выразил уверенность, что решение Президента России назначить Дмитрия Азарова на эту должность положительно скажется на развитии региона: «Я рад, что наш Президент поручил вам управлять губернией. Хорошо, что вы вернулись. Правильно говорят: местный человек знает все, что здесь происходит, и знает, как можно сделать лучше. Хочу пожелать вам двигаться только вперед и чтобы у вас все получилось», - сказал
Андрей Тихонов.
В ходе встречи Дмитрий Азаров и главный тренер «Крыльев Советов» обсудил ситуацию в клубе, существующие проблемы и перспективы команды в борьбе за возвращения в элиту российского футбола. По словам Дмитрия Азарова, этого ждут все болельщики «Крыльев Советов», сообщает пресс-служба облправительства.
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