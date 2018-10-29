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Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров обсудил перспективы сотрудничества между регионами, правительством СО и минэкономразвития Венгрии

29 октября 2018 16:39
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В рамках встречи с Генеральным консулом Венгрии в Казани Адамом Штифтером и атташе по торгово-экономическим вопросам Генерального консульства Венгрии в Казани Жолтом Шпиндлером.
Губернатор Дмитрий Азаров обсудил перспективы сотрудничества между регионами двух стран в рамках встречи с Генеральным консулом Венгрии в Казани Адамом Штифтером и атташе по торгово-экономическим вопросам Генерального консульства Венгрии в Казани Жолтом Шпиндлером.

"Мы планируем актуализировать наши соглашения между регионами, правительством СО и минэкономразвития Венгрии. Эта встреча позволяет определить цели, интересы сторон, выстроить взаимодействие на взаимовыгодной основе. На мой взгляд, есть нереализованный потенциал", - отметил Дмитрий Азаров.

"Рассчитываю, что наша совместная работа будет способствовать укреплению экономических, гуманитарных связей - в здравоохранении, образовании, культуре - это является важным для укрепления дружественных отношений между нашими странами. Самарская область готова внести свою лепту", - подчеркнул глава региона.

Генконсул Венгрии в Казани Адам Штифтер поблагодарил Дмитрия Азарова за теплый прием в Самаре и отметил приоритетные направления сотрудничества:

- сельское хозяйство;
- совместные предприятия;
- IT-технологии;
- медицина
- образование и наука;
- культура;
- туризм;
- археология.

"Продукция Венгрии популярна в РФ. Мы готовы способствовать поставкам сельхозтоваров в СО. Важна готовность развития совместных производств в АПК. У нас активно развиваются тепличные хозяйства, - отметил Дмитрий Азаров. - Уверен, вы поможете подобрать партнеров, а мы окажем поддержку".

Губернатор привел пример: "Благодаря федеральным и региональным мерам можно вернуть до 50% затрат например в сфере молочного животноводства. Здесь есть потенциал,мы активно работаем с инвесторами. Мы также заинтересованы во внедрении технологий в АПК, обучении специалистов". 

"Я думаю,вас заинтересуют проекты,научные разработки @samsmuit. Рассчитываю,что сотрудничество в сфере медицины будет сохранено,у нас имеются значительные резервы", - отметил Дмитрий Азаров. Отдельно обсудили возможность обучения студентов Венгрии в @smr_university

Особое внимание - культурной и туристической составляющей взаимодействия между регионами стран. В Венгрии работает множество термальных источников, Самара привлекает туристов красотами Волги. Кроме того, есть возможность провести в СО фестиваль венгерских фильмов.

Адам Штифтер выразил готовность оказать содействие при реализации всех намеченных совместных планов между СО и регионами Венгрии.

"С нетерпением ждем встречи с компаними", - отметил Генконсул.

Ряд соглашений уже готовы к подписанию в рамках визита делегации СО в ноябре, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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Комментарии



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