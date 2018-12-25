Дмитрий Азаров обсудил перспективы развития «Курумоча» с руководителем «Аэропорты регионов»
25 декабря 2018 16:37
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На встрече также присутствовали министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин и первый заместитель исполнительного директора АО «Международный аэропорт «Курумоч» Михаил Берман. Евгений Чудновский сообщил Губернатору, что в связи с выходом на пенсию действующего директора «Курумоча» Константина Былинина Михаилу Берману было предложено занять пост руководителя аэропорта. Опыт подобной работы у него есть – с 19 марта 2010 года по 24 декабря 2013 года Михаил Берман руководил омским аэропортом. Дмитрий Азаров положительно оценил его кандидатуру на должность исполнительного директора «Курумоча», отметив, что впереди предстоит серьезная работа.
Этот год был для аэропорта рекордным. 19 декабря аэропорт обслужил трехмиллионного пассажира – впервые в постсоветской истории самарской авиации. Пассажиропоток вырос на 16% по отношению к 2017 году. 2019 год обещает быть еще масштабнее – Правительство региона наметило целый пул совместных проектов. «Нам есть над чем поработать, есть ряд предложений, – заметил губернатор. – На мой взгляд, надо значительно увеличить туристический поток. В этом году во время Чемпионата мира по футболу Самара заняла 4 место в России по объему турпотока среди городов-организаторов. Туристический потенциал огромный, просто нереализованный».
На протяжении десятилетий Самарская область была впереди, как промышленный, индустриально развитый регион, а вот сфере туризма уделялось недостаточно внимания. Но сейчас именно это направление способно стать одним из ключевых драйверов роста экономики губернии. Глава региона предложил руководству «Аэропортов Регионов» совместно поработать над увеличением турпотока. Этому может способствовать создание на базе аэропорта одного из центров Самарско-Тольяттинской агломерации, в границах которой проживает 2,7 млн человек.
Уже сейчас министерство транспорта РФ и компания «Российские железные дороги» прорабатывает вопрос об организации скоростного сообщения «Самара – «Курумоч» – Тольятти», которое позволит обеспечить маятниковую миграцию населения внутри Самарско-Тольяттинской агломерации. До 1 февраля 2019 года должно быть сформировано технико-экономическое обоснование проекта. По предварительным расчетам, время пути от Самары до Тольятти и обратно, с остановкой в «Курумоче», при объеме инвестиций в 5 млрд рублей займет 69 минут. Причем это время можно сократить, увеличив финансирование проекта.
Таким образом, в перспективе аэропорт может превратиться в транспортный хаб, который объединит воздушное сообщение, скоростную железную дорогу и автобусную станцию. «Если есть необходимость, пассажиры смогут приезжать из аэропорта на железнодорожный вокзал и пересаживаться на поезда дальнего следования», – заметил Глава региона.
При этом сам аэропорт предлагается сделать центром туристической деловой активности с использованием старого терминал аэропорта в качестве выставочного комплекса, оборудовав там зал для конференций и т.д. Эту концепцию, а также другие вопросы Губернатор предложил обсудить на совещании в январе 2019 года, передает пресс-служба облправительства.
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