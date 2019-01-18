Я нашел ошибку
сегодня  Пятница, 18 января, 17:51
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -7 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 18/01:
USD 66.44
-0.32
EUR 75.63
-0.51
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров о важнейших проектах и планах на 2019 год

18 января 2019 15:10
148
Главная задача для главы региона - повышение статуса области в РФ и доверие людей, вовлечённость жителей.
Первый вопрос на пресс-конференции главы региона - от журналиста ГТРК "Самара" о важнейших проектах и планах на 2019 год.

Губернатор обозначил следующие:

- Начало строительства моста через Волгу
- Завершение строительства Фрунзенского моста
- Открытие шестого кассационного суда (1000 рабочих мест) 

Продолжится работа по:

- Строительству магистрали Центральная
- Реконструкция дороги до Ягодного

Отдельно Дмитрий Азаров отметил реализацию нацпроектов.

Главная задача для главы региона - повышение статуса области в РФ и доверие людей, вовлечённость жителей, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
18 января 2019  15:48
Всего в РФ будет создано 15 центров и один, надеемся, в СО.
Дмитрий Азаров о создании НОЦ в СО
Всего в РФ будет создано 15 центров и один, надеемся, в СО.  Политика региона
82
18 января 2019  15:19
В 2019 году по нацпроекту «Здравоохранение» будет выделено 1,5 млрд. рублей.
Дмитрий Азаров о развитии здравоохранения в СО
В 2019 году по нацпроекту «Здравоохранение» будет выделено 1,5 млрд. рублей.   Политика региона
106
18 января 2019  15:10
Главная задача для главы региона - повышение статуса области в РФ и доверие людей, вовлечённость жителей.
Дмитрий Азаров о важнейших проектах и планах на 2019 год
Главная задача для главы региона - повышение статуса области в РФ и доверие людей, вовлечённость жителей.  Политика региона
144
Весь список
Выборы 2018
25 сентября 2018  09:35
«Ведомости» узнали о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
«Ведомости» пишут о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
1054
24 сентября 2018  09:48
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
767
19 сентября 2018  09:47
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
741
Весь список


Видео
12 января 2019  12:20
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП "Благоустройство" чистили дороги
Работа организована в две смены.
ЖКХ
579
6 января 2019  11:47
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист
Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
Происшествия
765
3 января 2019  13:04
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров.
Экономика региона
978
3 января 2019  12:51
Подводим итоги 2018 года: культура Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Подводим итоги 2018 года: культура
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Социум
869
2 января 2019  12:45
Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве.
Социум
1166
2 января 2019  12:12
В этом году на территории Самарской области начали свою работу 9 новых садов
В этом году на территории Самарской области начали свою работу 9 новых садов
Регион подводит итоги 2018 года.
Социум
784
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1567
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1368
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1719
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
2091
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
2302
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3519
Весь список

Мероприятия
В Самаре впервые пройдет открытый просмотр Академии танца Бориса Эйфмана
Самарцев приглашают на "Умный четверг" на тему театра
«Татьянин день» отметят в самарском Историческом парке «Россия – Моя история»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные