Дмитрий Азаров о важнейших проектах и планах на 2019 год
18 января 2019 15:10
148
Губернатор обозначил следующие:
- Начало строительства моста через Волгу
- Завершение строительства Фрунзенского моста
- Открытие шестого кассационного суда (1000 рабочих мест)
Продолжится работа по:
- Строительству магистрали Центральная
- Реконструкция дороги до Ягодного
Отдельно Дмитрий Азаров отметил реализацию нацпроектов.
Главная задача для главы региона - повышение статуса области в РФ и доверие людей, вовлечённость жителей, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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Комментарии
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В 2019 году по нацпроекту «Здравоохранение» будет выделено 1,5 млрд. рублей. Политика региона
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Главная задача для главы региона - повышение статуса области в РФ и доверие людей, вовлечённость жителей. Политика региона
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