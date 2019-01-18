Дмитрий Азаров о важнейших проектах и планах на 2019 год

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Губернатор обозначил следующие:- Начало строительства моста через Волгу- Завершение строительства Фрунзенского моста- Открытие шестого кассационного суда (1000 рабочих мест)Продолжится работа по:- Строительству магистрали Центральная- Реконструкция дороги до ЯгодногоОтдельно Дмитрий Азаров отметил реализацию нацпроектов.Главная задача для главы региона - повышение статуса области в РФ и доверие людей, вовлечённость жителей, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.