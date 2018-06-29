Дмитрий Азаров о том, будет ли улица Куйбышева пешеходной
29 июня 2018 16:15
105
Видео здесь.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
29 июня 2018 16:15
Политика региона
104
29 июня 2018 16:09
Советник директора Росгвардии принял участие в стратегической сессии в Южном городе. Политика региона
95
29 июня 2018 15:35
Речь идет о реализации госпрограммы устойчивого развития сельских территорий. Политика региона
97
Выборы 2018
8 июня 2018 18:48
Суть кампании по выборам губернатора сводится к тому, чтобы детально обозначить перспективы развития региона, считает генеральный директор Агентства... Выборы 2018
44
8 июня 2018 17:43
Выборы 2018
57
3 апреля 2018 12:56
Владимира Путина поддержало более половины россиян, обладающих избирательным правом. Выборы 2018
646
Видео
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
1955
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
661
19 июня 2018 12:28
Спасли застрявших случайные прохожие. Происшествия
740
16 июня 2018 10:03
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка. Транспорт
186
11 июня 2018 10:54
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина. Социум
128
9 июня 2018 09:02
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты. ЧМ-2018
136
Фоторепортажи
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1260
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
2471
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
120
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
504
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
789
1 мая 2018 19:22
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги. Социум
958
Мероприятия