Дмитрий Азаров о создании НОЦ в СО

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Дмитрий Азаров рассказал, что идея Самарской области высоко оценена федеральным министром науки и образованияВсего в РФ будет создано 15 центров и один, надеемся, в СО.В СО над созданием концепции НОЦ будут работать лучшие умы региона из ведущих вузов области.Главное направление работы будущих НОЦ - инновации.И у нас уже есть такой опыт - СамГТУ получает заказы на разработку уникальных технологий от крупнейших компаний, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.