Дмитрий Азаров о развитии здравоохранения в СО

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На вопрос главного редактора "Волжской коммуны"о развитии здравоохранения,отметил: ключевая задача на сегодня сделать так, чтобы жителей региона было больше, а пациентов меньше.«В первую очередь мы жестко разбирались с кодификацией смертности и выяснили,что реальная действительность очень долго комуфлировалась. Сейчас все данные объективны. Если бы мы не провели эту ревизию, мы бы не смогли заявиться в нацпроект «Здравоохранение», - сказал глава региона.В 2019 году по нацпроекту «Здравоохранение» будет выделено 1,5 млрд. рублей, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.