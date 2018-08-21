Дмитрий Азаров на заседании ТПП СО обсудил с бизнес-сообществом актуальные направления и резервы развития экономики губернии

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Большое внимание было уделено борьбе с теневой экономикой. Нелегальный бизнес наносит серьёзный ущерб предпринимателям, работающим в правовом поле. Выход-совместно с ТПП формировать ежеквартальные отчёты,которые помогут Правительству и правоохранителям работать с нарушителями."Без информации от участников предприним.деятельности здесь порядок навести невозможно. Мы сможем это сделать только вместе с вами. Вы лучше знаете ситуацию на местах,необходимо наладить обмен информацией. Вы работаете по закону,и ваши права должны быть защищены", - подчеркнул Дмитрий Азаров.Отдельно Дмитрий Азаров отметил роль ТПП в вопросах межрегионального сотрудничества: "Зачастую бизнес-сообщество многих субъектов не видит партнёров в других регионах и городах. Вы можете помочь их увидеть и ощутить синергетический эффект сотрудничества".“Совместная работа с ТПП позволит нам не допускать просчетов. Давайте вместе исправим то, что является сдерживающим фактором. Мы открыты к сотрудничеству, тем более, что представители палаты входят в состав практически всех совещательных органов при правительстве области”, - сказал глава региона.Дмитрий Азаров также отметил, что его сотрудничество с ТПП продолжается не первый год, и всегда оно носило конструктивный характер. Содержательные, порой и острые дискуссии помогали снятию бюрократических барьеров, чем подтвердили свою эффективность и востребованность.“Уверен, что и в будущем авторитет Торгово-промышленной палаты будет расти, поскольку она объединяет людей, у которых есть опыт, авторитет и государственный подход. Все ваши инициативы будут рассмотрены, и абсолютное большинство из них будет воплощаться в жизнь”, - резюмировал глава региона.Эффективность работы многочисленных совещательных органов при Правительстве тоже необходимо проанализировать. Дмитрий Азаров предложил членам ТПП подумать над тем, чтобы сократить число Советов, но сделать работу оставшихся действительно эффективной и системной, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.