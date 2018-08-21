Дмитрий Азаров на заседании ТПП СО обсудил с бизнес-сообществом актуальные направления и резервы развития экономики губернии
21 августа 2018 17:54
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Большое внимание было уделено борьбе с теневой экономикой. Нелегальный бизнес наносит серьёзный ущерб предпринимателям, работающим в правовом поле. Выход-совместно с ТПП формировать ежеквартальные отчёты,которые помогут Правительству и правоохранителям работать с нарушителями.
"Без информации от участников предприним.деятельности здесь порядок навести невозможно. Мы сможем это сделать только вместе с вами. Вы лучше знаете ситуацию на местах,необходимо наладить обмен информацией. Вы работаете по закону,и ваши права должны быть защищены", - подчеркнул Дмитрий Азаров.
Отдельно Дмитрий Азаров отметил роль ТПП в вопросах межрегионального сотрудничества: "Зачастую бизнес-сообщество многих субъектов не видит партнёров в других регионах и городах. Вы можете помочь их увидеть и ощутить синергетический эффект сотрудничества".
“Совместная работа с ТПП позволит нам не допускать просчетов. Давайте вместе исправим то, что является сдерживающим фактором. Мы открыты к сотрудничеству, тем более, что представители палаты входят в состав практически всех совещательных органов при правительстве области”, - сказал глава региона.
Дмитрий Азаров также отметил, что его сотрудничество с ТПП продолжается не первый год, и всегда оно носило конструктивный характер. Содержательные, порой и острые дискуссии помогали снятию бюрократических барьеров, чем подтвердили свою эффективность и востребованность.
“Уверен, что и в будущем авторитет Торгово-промышленной палаты будет расти, поскольку она объединяет людей, у которых есть опыт, авторитет и государственный подход. Все ваши инициативы будут рассмотрены, и абсолютное большинство из них будет воплощаться в жизнь”, - резюмировал глава региона.
Эффективность работы многочисленных совещательных органов при Правительстве тоже необходимо проанализировать. Дмитрий Азаров предложил членам ТПП подумать над тем, чтобы сократить число Советов, но сделать работу оставшихся действительно эффективной и системной, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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