Дмитрий Азаров на Российском инвестиционном форуме подписал ряд стратегических для региона соглашений
15 февраля 2018 20:07
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Так, в начале первого рабочего дня форума Дмитрий Азаров и Сергей Аксенов подписали План мероприятий по реализации Соглашения между Советом министров Республики Крым и Правительством Самарской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах на 2017-2020 годы. План разработан с учетом предложений заинтересованных органов власти Самарской области и Республики Крым. В числе направлений совместной работы – развитие малого и среднего бизнеса, обмен информацией об инвестиционных проектах регионов, изучение передового опыта работы в сфере инвестиционной политики, создания промышленных парков, привлечения частных инвестиций с применением механизма государственно-частного партнерства, в том числе в рамках концессионных соглашений. Стороны, в частности, договорились об обмене опытом и взаимодействии по вопросам развития инновационной экосистемы и развития объектов инновационной инфраструктуры, туристической индустрии. Регионы укрепят сотрудничество в направлении развития АПК.
Глава Республики Крым отметил продуктивный опыт взаимодействия с Дмитрием Азаровым в период его работы в Совете Федерации.
«На сегодня у нас с Губернатором большие планы, у нас есть ряд новых проектов. Будем продолжать работать, но уже в новом качестве», - сказал Сергей Аксенов. Также он поблагодарил Самарскую область и лично Дмитрия Азарова за кураторство Сакского района Республики Крым: «Большая работа делается, спасибо огромное, мы чувствуем братскую помощь!»
В свою очередь, глава Самарской области поблагодарил Сергея Аксенова: «Действительно, уже не один год нас связывают товарищеские отношения. Когда-то мы ездили в Крым с лучшими практиками, которые были накоплены в регионах, теперь много новых, успешных практик уже наработано нашими коллегами в Крыму».
Затем состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством Самарской области и Автономной некоммерческой организацией «Национальное агентство развития квалификаций». Глава региона и генеральный директор агентства Александр Лейбович обсудили направления сотрудничества. В совместных планах – широкое взаимодействие по развитию трудового потенциала, внедрению образовательных программ. В том числе, формирование и развитие региональной инфраструктуры, поддерживающей национальную систему квалификаций. В первую очередь, система будет внедряться в приоритетных для экономики области отраслях: машиностроении, строительстве, автомобилестроении, ракетно-космической промышленности, сельском хозяйстве, нефтегазовом комплексе, туристической индустрии, химическом и биотехническом кластере.
Одним из направлений сотрудничества станет развитие механизмов взаимодействия организаций профессионального образования и работодателей, в том числе на основе государственно-частного партнерства, цель которого – повышение качества подготовки кадров для приоритетных направлений экономики региона.
Также Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с Председателем АНО «Национальный центр ГЧП» Павлом Селезнёвым. Стороны обсудили перспективные проекты государственно-частного партнёрства, которые могут быть реализованы в Самарской области, сообщает пресс-служба облправительства.
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