Дмитрий Азаров и руководитель ФАС Игорь Артемьев обсудили перспективы развития конкуренции в регионе

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Во вторник, 18 сентября, Губернатор Самарской областис рабочим визитом находится в Москве. Глава региона провел ряд рабочих встреч, в частности, с руководителем Федеральной Антимонопольной Службы Россиим. Стороны обсудили реализацию подписанного ранее соглашения между Правительством региона и ведомством, направленного на содействие развитию конкуренции в регионе. Также речь шла об оперативном решении накопленных ранее проблем.«Продолжим самое активное сотрудничество с Антимонопольной Службой», — подчеркнул Губернатор.Напомним, соглашение подписано во исполнение Указа Президента Российской Федерации «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и Перечня поручений Владимира Путина по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 5 апреля 2018 года.Глава региона поставил задачу перед органами исполнительной власти по проведению инвентаризации перечней товаров и услуг, производимых и оказываемых ГУПами и МУПами, с целью оценки возможности выполнения их функций бизнесом. «Создание действительно конкурентной среды должно сказаться, с одной стороны, на понижении стоимости предоставления услуг и товаров, с другой — на повышении их качества», — отмечал ранее Дмитрий Азаров.Правительство региона и ведомство ведут совместную системную работу по следующим направлениям: развитие и защита конкуренции, повышение инвестиционной активности, реализация государственной политики по развитию конкуренции в Самарской области; повышение уровня конкуренции в государственных, муниципальных и корпоративных закупках, повышение информационной открытости деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления; соблюдение антимонопольного законодательства и другое.Необходимо отметить, что к настоящему времени в рамках реализации соглашения разработан перечень ключевых показателей развития конкуренции в отраслях экономики Самарской области, разработана «дорожная карта» по содействию развитию конкуренции, передает пресс-служба облправительства.