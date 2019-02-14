Дмитрий Азаров и президент "Евроцемента" Михаил Скороход подписали соглашение о сотрудничестве холдинга и СО

32

Губернатори президент холдинга "Евроцемент"подписали соглашение о сотрудничестве компании и СО. Оно предусматривает реализацию проекта модернизации завода "Жигулевские стройматериалы", и запуск производства белого цемента в 2019 году.Председатель совета директоров "Евроцемента" Филарет Гальчев отметил, что завод в Жигулевске уникален - это единственное в России месторождение, которе позволяет выпускать белый цемент. Поэтому холдинг заинтересован инвестировать в развитие завода.Модернизация предприятия это:- создание новой линии производства;- инвестиции в инфраструктуру и модернизацию оборудования более 1 млрд рублей;- 400 рабочих мест, ещё более 1000 с учётом смежных и подрядных организаций;- уникальные производство с экспортным потенциалом, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.