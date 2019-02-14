Дмитрий Азаров и президент "Евроцемента" Михаил Скороход подписали соглашение о сотрудничестве холдинга и СО
14 февраля 2019 18:33
32
Председатель совета директоров "Евроцемента" Филарет Гальчев отметил, что завод в Жигулевске уникален - это единственное в России месторождение, которе позволяет выпускать белый цемент. Поэтому холдинг заинтересован инвестировать в развитие завода.
Модернизация предприятия это:
- создание новой линии производства;
- инвестиции в инфраструктуру и модернизацию оборудования более 1 млрд рублей;
- 400 рабочих мест, ещё более 1000 с учётом смежных и подрядных организаций;
- уникальные производство с экспортным потенциалом, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
14 февраля 2019 18:33
Соглашение предусматривает реализацию проекта модернизации завода "Жигулевские стройматериалы", и запуск производства белого цемента в 2019 году. Политика региона
31
14 февраля 2019 15:44
В ходе обсуждения присутствующие анализировали, какие первоочередные задачи предстоит решить регионам при реализации нацпроектов и какую роль в этом процессе... Политика региона
96
14 февраля 2019 15:40
Стороны обсудили вопросы развития АПК в регионе. Политика региона
85
Выборы 2018
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
1176
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
865
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
861
Видео
9 февраля 2019 12:39
Автобус шел на небольшой скорости. Происшествия
582
7 февраля 2019 11:29
Она один километр не дошла до дома. Происшествия
382
5 февраля 2019 09:25
Погибли восемь человек, двое из них – дети. Происшествия
346
1 февраля 2019 10:21
Они провисели так полчаса. Происшествия
461
28 января 2019 11:31
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии. Здравоохранение
711
27 января 2019 11:07
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой. Происшествия
916
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
2115
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1842
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2122
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2499
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2691
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3983
Мероприятия