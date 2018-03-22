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Дмитрий Азаров и Николай Подгузов обсудили перспективы работы «Почты России» в регионе

22 марта 2018 18:08
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Николай Подгузов подчеркнул, что в текущем году регион ждет серьезная модернизация почтовой сети.
В четверг, 22 марта, глава региона Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с генеральным директором ФГУП «Почта России» Николаем Подгузовым. Стороны обсудили развитие почтовой сети в регионе, а также реализацию крупных инфраструктурных проектов.

Открывая встречу, Дмитрий Азаров напомнил, что регион и ФГУП объединяют долгие годы успешной работы. «Рассчитываю, что взаимодействие, которое было выстроено в предыдущий период, продолжится сегодня, и мы сможем еще многое сделать для развития почтовой связи в области», - сказал глава региона.

Николай Подгузов, в свою очередь, подчеркнул, что деятельность Самарского филиала является успешным примером работы почты в регионе: «Филиал показывает хорошую рентабельность, и мы заинтересованы в дальнейшем развитии на территории области».

Особое внимание Дмитрий Азаров уделил развитию связи на сельских территориях. «Остальные компании работают по крупным городам, агломерациям и зачастую не ориентируются на село. «Почта России» в этом смысле выполняет важную социальную функцию. Без почты на селе не обойтись, есть почта - есть жизнь, есть связь с Родиной, нет оторванности», - сказал Дмитрий Азаров.

Николай Подгузов отметил, что среди 770 ОПС региона 514 находится на сельских территориях. «Для нас в приоритете сохранение сети почтовых отделений. Сокращать ее в сельских поселениях мы ни в коем случае не планируем. Мы понимаем, что являемся чуть ли не единственным элементом инфраструктуры на селе», - сказал он.

Отдельно глава региона поднял вопрос ремонта зданий, в которых располагаются почтовые отделения. Эту работу он начал еще на посту главы Самары. Однако спустя некоторое время софинансирование из регионального бюджета было почти прекращено, и вкладываться в ремонты Почте России приходилось в одиночку. «Мы восстановим субсидирование ремонтов. Сейчас на эти цели нужно порядка 16 млн рублей. Эти средства мы изыщем уже в текущем году», - особо отметил Дмитрий Азаров.

Николай Подгузов подчеркнул, что в текущем году регион ждет серьезная модернизация почтовой сети. «Изменения будут как с точки зрения внешнего облика, так и по информационной начинке. Произойдет цифровизация почтовых отделений. Это позволит предоставлять услуги качественней и быстрее».

Также руководитель почты озвучил планы по развитию макрорегиона «Волга 2», в который входят Самарская, Саратовская, Ульяновская, Оренбургская области, республики Татарстан и Башкирия. «Мы планируем внедрять в регионах новые форматы услуг. К примеру, на территории Самарской области будем продвигать наш розничный формат, развивать участки курьерской доставки», - сказал Николай Подгузов.

В ходе встречи обсуждались и другие глобальные задачи. В числе важных тем - включение Самарской области в систему международных транспортных коридоров. Вопрос обсуждался во время визита в область Президента страны Владимира Путина.

В частности, речь шла об участии региона в проекте Шелкового пути, объединяющего Европу и Азию. «Хотел предложить «Почте России» поучаствовать в этой работе. У предприятия есть стратегия развития логистической инфраструктуры, в которую также можно внести изменения», - предложил Дмитрий Азаров. Николай Подгузов инициативу поддержал. «Для нас это тема очень актуальна. Мы действительно планируем в ближайшие два-три года серьезное обновление нашей логистической инфраструктуры. Планируется организовать трехуровневые логистические центры с современным форматом предоставления услуг. Благодаря этому мы сможем выйти на доставку по крупным городам на следующий день либо через день».

По словам Николая Подгузова, в качестве места размещения новых инфраструктурных объектов будет рассматриваться и Самарская область, сообщает пресс-служба облправительства.

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Комментарии



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22 марта 2018  18:08
Николай Подгузов подчеркнул, что в текущем году регион ждет серьезная модернизация почтовой сети.
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