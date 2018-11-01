Дмитрий Азаров и Михаил Черников обсудили вопросы безопасности дорожного движения
1 ноября 2018 14:58
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Глава региона отметил, что вопросы безопасности дорожного движения находятся в числе приоритетных. «У нас есть положительная тенденция благодаря тем усилиям, которые принимаются на федеральном уровне по созданию условий безопасного движения, в том числе, при реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги»», – отметил Дмитрий Азаров. Кроме того, снижение количества аварий напрямую влияет на повышение продолжительности жизни граждан — а это одна из ключевых целей, обозначенных в майском Указе Президента России.
Губернатор выразил уверенность в том, что внимание Михаила Черникова к Самарской области «даст новые импульсы в организации работы Госавтоинспекции, во взаимодействии с муниципальными и региональными органами власти».
Михаил Черников подчеркнул, что программа «Безопасные и качественные дороги» хорошо себя зарекомендовала в Самарской области, реализация проекта в регионе находится на высоком уровне. «Проезжал по тем участкам дорог, которые были приведены в соответствие с разделением транспортных потоков, освещением, там практически нулевая смертность», – отметил начальник Главного управления.
В то же время, начальник Госавтоинспекции России отметил, что на некоторых участках федеральных дорог, которые проходят по территории Самарской области, сохраняется высокая аварийность. «Мы будем вместе с Росавтодором разбираться в причинах, искать возможности устранения опасных участков».
Он также пояснил, что за состоянием дорог сотрудники полиции будут следить строго – продолжится внедрение новых комплексов фото видео фиксации административных правонарушений в области дорожного движения и обновление средств для контроля за техническим состоянием дорог.
Особое внимание было уделено вопросам грузоперевозок. Если не контролировать соблюдение допустимой массы грузового транспорта, дороги будут постоянно изнашиваться. Сейчас МВД России совместно с федеральным Минтрансом отрабатывает вопрос о передаче полномочий по администрированию движения крупногабаритного и тяжеловесного транспорта владельцам дорог. Важная задача – не допустить того, чтобы машины ездили с перегрузами, в результате чего стирается покрытие и создаются дополнительные условия для повышения аварийности.
С этой целью в регионах внедряются комплексы автоматической фиксации и передвижные весовые комплексы, которые выявляют нарушения и позволяют взыскивать нанесенный ущерб с компании-перевозчика. Дмитрий Азаров спросил, опыт каких регионов в применении этого оборудования можно считать успешным. Михаил Черников порекомендовал ознакомиться с опытом Татарстана и Москвы. Важный вопрос, который необходимо решать параллельно с установкой весовых комплексов, — организация стоянок для задержанных транспортных средств. «У нас любая реконструкция дорог согласовывается с ГИБДД. И этот элемент нам обязательно нужно взять за норму при проектировании», – поручил региональному Минтрансу Дмитрий Азаров.
Также стороны обсудили вопросы развития пассажирских перевозок, снижения детского травматизма на дорогах, проведения профилактических и обучающих мероприятий.
Также Дмитрий Азаров призвал сотрудников полиции подключаться к разработке и утверждению транспортных схем территорий области. Сегодня Губернатором поставлена задача рассматривать транспортные схемы муниципалитетов в связке с региональными документами, а транспортную схему Самарско-Тольяттинской агломерации выполнить единой. Соответствующее поручение Минтрансу было озвучено на прошедшем Градостроительном совете. Михаил Черников высоко оценил инициативу главы региона по созданию единой транспортной схемы агломерации.
«Сейчас мы в активной фазе формирования бюджета, в том числе, по определению финансирования тех объектов дорожной инфраструктуры, которую будем приводить в порядок, реконструировать в следующем году. На этом этапе очень важно, чтобы сотрудники Госавтоинспекции давали свои рекомендации и советы», – завершая встречу, подчеркнул губернатор, передает пресс-служба облправительства.
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