Дмитрий Азаров и Игорь Чайка подписали соглашение между СО и Национальной инжиниринговой корпорацией

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Соглашение СО с Национальной инжиниринговой корпорацией, заключённое сегодняи председателем совета директоров, предусматривает взаимодействие по цифровизации отраслей экономики, развитию инновационных технологий и модернизации предприятий."Мы рассматриваем Тольятти, как инжиниринговый центр автомобилестроения всей страны, и партнерство с корпорацией создает дополнительные преференции для того, чтобы область вышла на лидирующие позиции", - подчеркнул Дмитрий Азаров, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.