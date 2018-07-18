Дмитрий Азаров дал старт работе стратегической сессии «Новое качество жизни»
18 июля 2018 17:46
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«Перед нами стоит амбициозная задача: сформировать не очередные ведомственные планы, а выработать комплексную стратегию развития Самарской области, которая станет ключевым ориентиром при работе по каждому направлению на годы вперед», – подчеркнул Глава региона Дмитрий Азаров, открывая работу сессии. Руководитель области также добавил, что при выстраивании стратегии развития ЖКХ необходимо ориентироваться на потребности людей.
Сущностной проблемой сферы ЖКХ Глава региона назвал изношенность основных фондов. В связи с этим стратегическая задача – создание благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сфере ЖКХ, пояснил он. Напомним, благодаря системной работе Дмитрия Азарова за последние месяцы Самарская область добилась значимых результатов по инвестиционной привлекательности – в рейтинге Агентства стратегических инициатив позиция региона выросла сразу на 17 пунктов.
Кроме того, большинство жителей области по-прежнему не удовлетворены работой управляющих компаний, качеством коммунальных услуг, непрозрачностью платежей. Дмитрий Азаров отметил необходимость принятия комплексных мер, чтобы вывести управление жилищным фондом на новый уровень. «Наша задача – выстроить в жилищно-коммунальной сфере новые, понятные, справедливые отношения, которые будут отвечать запросам граждан», – подчеркнул руководитель региона.
Было предложено несколько решений. Одно из них – внедрение модельного договора управления многоквартирными домами. Он был разработан по итогам встреч со старшими микрорайонов. Это яркий пример документа, который был рожден не в кабинетах чиновников, отметил Дмитрий Азаров, – а людьми, которые сталкиваются с проблемами на практике.
Еще одно эффективное решение – запуск единого расчетного центра. Его внедрение позволит устранить неразбериху при начислении коммунальных платежей и минимизировать необходимость включения «ручного» управления. Такая ситуация возникла в этом году в двух крупных городах региона – Тольятти и Сызрани. Вопрос решился благодаря контролю и участию Дмитрия Азарова.
Кроме того, стоит задача внедрить программу «Умный город». Тольятти включен в число «пилотных» городов, где будут реализовываться эти новшества. На базе технопарка «Жигулевская долина» создан центр, который объединил более 30 ведущих региональных разработчиков инновационных технологий и продуктов.
Одна из важных и ключевых тем первой стратегической сессии – экологическая безопасность. В рамках встречи были выделены 4 основных направления: чистая вода и воздух, забота о сохранении Волги, современные системы сбора и переработки отходов. «Экологическая безопасность окружающего пространства – это один из главных критериев качества среды, – отметил Дмитрий Азаров. – Нам необходимо выработать такую систему обращения с отходами, которая позволит решить проблему накопления свалок, превратив работу с мусором в рентабельный, экологически чистый бизнес».
Глава региона подчеркнул, необходимость внедрения современной системы обращения с отходами, которая подразумевает полную их переработку с нулевым вредом для окружающей среды. Такая практика широко применяется во многих странах. Правительство Самарской области ведет системную работу в этом направлении: уже проанализированы 170 вариантов зонирования объектов, разные подходы к выбору операторов. В итоге наиболее оптимальным был признан вариант единого регионального оператора. Сейчас идет подготовка необходимой документации, после чего станет известно, кто займется налаживанием системы обращения с бытовыми отходами.
Конечно, особое внимание было уделено реализации программ благоустройства: «Формирование комфортной городской среды» и всероссийского конкурса проектов среди малых городов.
Еще одна тема сессии посвящена вопросам градостроительной политики. Дмитрий Азаров обозначил приоритеты. В новых жилых микрорайонах вместе с высотками необходимо создавать инфраструктуру для комфортного проживания людей, в том числе социальные объекты. Градостроительные планы должны продуманы, с единой концепцией, которая бы отвечала потребностям граждан.
«Уверен, что вместе мы сумеем найти оптимальные стратегические решения, которые позволят выполнить все задачи, которые ставят перед нами граждане, сделать нашу область привлекательным регионом, регионом-лидером! Добиться этого мы сможем только сообща», – подчеркнул Дмитрий Азаров.
Напомним, до конца лета планируется провести семь тематических сессий, каждая из которых будет посвящена развитию региона в той или иной сфере деятельности. В частности, на них будут подниматься вопросы качественного оказания медицинской помощи, повышения кадрового потенциала региона, улучшения экономики, развития малых городов и сельских поселений.
Итогом обсуждения должны стать конкретные предложения, которые лягут в основу так называемой «Стратегии лидерства», разрабатываемой для региона. Отметим, в обсуждении участие приняли активные граждане, общественных организаций и объединений, представители областных министерств и ведомств, депутаты и эксперты от бизнеса.
В обсуждении стратегии лидерства участие принял первый заместитель комитета Государственной думы РФ по жилищнойц политике и ЖКХ Александр Сидякин. Он отметил комплексный подход к обсуждению и исчерпывающий доклад Главы региона. «Доклад Дмитрия Азарова звучит как некий камертон того, что нужно делать», – подчеркнул депутат. Также он отметил большой опыт руководителя региона в реализации масштабных проектов и задач не только на местном, но и на федеральном уровне. Парламентарий выразил уверенность, что такой системный подход к решению важных задач непременно приведет регион к успеху.
Директор департамента городской среды Министерства строительства РФ Оксана Демченко, которая также участвовала в обсуждении стратегии лидерства, согласилась с мнением депутата и отметила: «Самарская область ставит перед собой лидерские амбиции. Очень важно, что девизом сессии является «Стратегия лидерства». Это не решения, спущенные сверху. Благодаря таким стратегическим сессиям формируется понимание того, что больше всего волнует людей на местах. Эти вопросы будут подняты до уровня региональной задачи». Оксана Демченко поблагодарила Дмитрия Азарова за подход к стратегии по созданию комфортной среды. Она привела в пример «Том Сойер Фест», который родился в Самаре и, благодаря эффективности, активно реализуется во многих регионах России.
«Мы очень ждем итоговых решений вашей стратегической сессии, которые мы могли бы внедрить в национальные проекты, которые сейчас разрабатываются в Министерстве строительства России. Мы хотим, чтобы эти нацпроекты тоже были «от земли и от жизни», – подчеркнула руководитель департамента федерального ведомства.
Участники первой стратегической сессии обратили внимание на то, что свои предложения по совершенствованию какого-либо аспекта жизнедеятельности региона может внести абсолютно каждый житель региона — на сайте 63lider.ru.
Напомним, инициатором такого формата работы над стратегией развития Самарской области выступил Дмитрий Азаров, передает пресс-служба облправительства.
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Комментарии
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