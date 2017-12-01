Дмитрий Азаров дал поручение главам Самары и Тольятти провести прием граждан по вопросам общественных перевозок
1 декабря 2017 15:32
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Главы городов должны будут лично встретиться с жителями, которые превысили лимит в 90 поездок по социальной карте. По каждому случаю должно быть принято решение и в случае необходимости оказана адресная помощь, сообщает Волга Ньюс.
В Твиттере мэрии Самары сообщается, что завтра Владимир Василенко проведет встречу с гражданами, не уложившимися в лимит поездок. Глава Тольятти Сергей Анташев сообщил, что прием также будет организован в субботу.
По данным департамента транспорта Самары, транспортным предприятиям дано поручение не высаживать пассажиров, превысивших лимит, добавляют в мэрии.
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