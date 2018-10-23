Дмитрий Азаров анонсировал дальнейшие назначения в правительстве Самарской области
23 октября 2018 21:57
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На вопрос о том, чем руководствуется глава региона при отборе кадров, Дмитрий Азаров ответил: профессионализм, порядочность и результативность. "Это три важнейших качества, которыми должен обладать человек, работающий в такой высочайшей должности, как министр областного правительства. Красной нитью в послании президента шли такие понятия, как уважение, справедливость и открытость. И это относится к каждому члену правительства. Уважительное отношение к людям, справедливость при принятии решений и открытость своих действий. Все это - те критерии, которыми я руководствуюсь при подборе команды", - рассказал руководитель области.
Губернатор выделил три группы решений по кадровому вопросу. Во-первых, это министры, которые совместной работой за последний год подтвердили желание работать в команде, и работать по-новому. "Они были переназначены, эти решения состоялись. Я вижу, как люди перестроились, как они реально стали работать по 12-14 часов в сутки и достигать результатов", - говорит Дмитрий Азаров.
Относительно второй группы глава региона напомнил, что приложит усилия для того, чтобы вернулись профессионалы, которые по каким-то причинам покинули регион. "Такие кадровые решения тоже состоялись. Виктор Альбертович Акопьян - человек , который возглавлял много лет школу в Кировском районе, возглавлял Самарский образовательный округ, потом уехал работать в Москву на очень высокую должность, работал в издательстве "Просвещение". Я Виктора Альбертовича хорошо знаю и пригласил его на работу. Человек принял решение, вернулся на родную землю и уже здесь реализует свои знания, таланты и энергию", - комментирует назначение министра образования губернатор.
Также руководитель области напомнил заслуги Дмитрия Богданова, который возглавил министерство экономического развития. Он работал в администрации Тольятти, получил в последнее время опыт работы в должности заместителя председателя правительства Ульяновской области, курируя весь финансово-экономический блок.
К третьей группе кадровых решений относятся руководители муниципалитетов Самарской области. "Имея опыт работы в муниципалитете, буду приглашать на работу в правительство своих коллег - глав муниципальных образований", - объяснил свое решений Дмитрий Азаров.
Здесь губернатор отметил результативность работы Николая Абашина на посту главы Кинельского района, где более чем 10 лет он показывал хорошие результаты весь период руководства районом, в том числе в сфере сельского хозяйства и сельхозпроизводстве. "Николай Владимирович - опытнейший человек, энергичный, мудрый. Я пригласил его для работы в команде. Он занял должность министра сельского хозяйства", - продолжает глава региона.
Сергей Марков, глава города Новокуйбышевска в недавнем прошлом, назначен министром энергетики и ЖКХ Самарской области. "Новокуйбышевск является одним из самым благоустроенных городов сегодня в Самарской области, городом, в котором решены практически все вопросы в управлении жилищно-коммунальным хозяйством, где очень эффективно функционирует единая диспетчерская служба, который сегодня продвинулся дальше других городов в Самарской области по построению системы умного города. Опыт Сергея Васильевича, безусловно, будет востребован на работе в правительстве Самарской области. В этом нет никаких сомнений. Его опыт в Новокуйбышевске мы будем тиражировать", - рассказал Дмитрий Азаров.
Михаил Жданов, работавший заместителем министра экономического развития, приступил к работе министра промышленности и технологий. Руководитель области напомнил, что Жданов активно работал и взаимодействовал с федеральным министерством по тематике повышения производительности труда и с промышленными предприятиями региона. "Рассчитываю, что на новом месте, в новой должности покажет результаты. От каждого из своих коллег я жду результата. Мы сейчас проводим встречи с каждым министром, министерствами, определяемся в том числе с показателями результативности уже на будущий год. Мы должны попытаться хотя бы и, уверен, достигнуть эти результаты, оцифровать деятельность каждого чиновника, чтобы человек четко понимал, что есть результат, которого он должен достичь, и за него он ответит где-то головой, где-то должностью. К этому мы сегодня стремимся, и я рад, что все коллеги, и переназначенные, и вновь назначенные в правительство, разделяют эту позицию. Они работают сколько требуется. Мы действительно сегодня вместе выстраиваем новую систему управления", - отметил губернатор.
Глава региона добавил, что ждет в команде новых людей. По его словам, сейчас идет масштабный набор в кадровый резерв по 190 должностям в разных министерствах. "Я предлагаю участвовать всех, кто хочет испытать свои силы на государственной региональной службе", - сказал Дмитрий Азаров.
"По поводу дальнейших назначений - они будут происходить. Я рассматриваю приглашения для работы в нашу область людей из других регионов. Они или местные, или на время отлучались и работали в других регионах. Я ищу профессионалов, которые подтвердили свою результативность, работая в Москве, в других регионах. Такие профессионалы в ближайшее время в команде появятся на различных должностях, министерских в том числе", - заключил глава региона.
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