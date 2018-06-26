Дмитрий Азаров встретился с зам.руководителя ФАС России Андреем Цариковским

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"Конкуренция имеет серьезное значение для успешного развития предпринимательства и экономики в целом, как в области,так и стране", - отметил глава региона."Мы активно сотрудничаем с ФАС РФ. В этом году мы подпишем соглашение - это важный аспект в дальнейшей совместной работе. Многое уже сделано, но перед нами стоит ряд задач. Уверен, что такое взаимодействие даст результат", - подчеркнул Дмитрий Азаров.Андрей Цариковский рассказал, что ФАС составлен перечень из 41 ключевого показателя развития конкуренции. Он включает в себя практически все отрасли экономики: здравоохранение, образование, АПК, строительство, транспорт, ЖКХ и ряд других.Из этого списка каждый регион РФ должен выбрать для приоритетного развития не менее 33 показателей. В Самарской области отобраны 34 приоритетных рынка для развития конкуренции. Например, рынок услуг дошкольного образования, медицинских услуг, услуг управляющих организаций, розничной торговли.«Многие показатели по развитию конкуренции в регионе уже достигнуты. У вас хороший уровень конкуренции в образовательной сфере, в социальном обслуживании населения, что особенно приятно. И это не просто очередные показатели. Это хорошая работа»- подчеркнул Андрей Цариковский, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.