Дмитрий Азаров – сотрудникам прокуратуры региона: «Борьба с коррупцией – это задача номер один»

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В пятницу, 12 января, отмечается День работника прокуратуры Российской Федерации. Сотрудников регионального ведомства поздравил врио губернатора Самарской области«Эффективная, результативная, принципиальная работа прокуратуры Самарской области выстроена в предыдущие годы. На основе этого опыта, традиций, заложенных ветеранами ведомства, нынешнее поколение сотрудников будет стоять на страже законности», - отметил глава региона.Дмитрий Азаров перечислил совместные задачи, которые решает правительство региона и прокуратура, в числе которых – создание цивилизованных и прозрачных условий ведения бизнеса, борьба с теневым сектором экономики, решение проблем обманутых дольщиков, наведение порядка в сфере ЖКХ, улучшение ситуации в сфере экологии.«Первая из совместных важных задач – борьба с коррупцией. Для нас это – задача номер один. Президент Россиипоставил коррупцию в одном ряду с такой угрозой как терроризм. Усилия здесь нужно принимать системные, совместно со всеми уровнями власти, надзорными и правоохранительными органами. Это позволит оздоровить экономику региона и вернет доверие жителей к власти». - сказал глава региона.Дмитрий Азаров подчеркнул: коррупция является препятствием развития предпринимательства и экономики в целом. Во многом из-за коррупционных нарушений в последние годы объем инвестиций в Самарской области был снижен на 35%.Также врио губернатора поблагодарил всех сотрудников прокуратуры на активную работу в решении проблем обманутых дольщиков: «Этот вопрос на особом контроле у Президента страны. На мой взгляд, именно органы прокуратуры занимали наиболее эффективную, жесткую и принципиальную позицию в решении этих проблем».Дмитрий Азаров особо подчеркнул, что в 2018 году перед регионом стоят задачи всероссийского и мирового уровня, решение которых станет еще одним направлением совместной работы ведомства и Правительства области.«Самое важное событие 2018 года – выборы Президента страны. Обеспечение законности выборных процедур, проведение голосования – наша с вами совместная задача. Не вернув доверие жителей Самарской области к процедуре голосования, мы не в праве рассчитывать на активную гражданскую позицию населения», - отметил Дмитрий Азаров.От лица полномочного представителя Президента России в ПФОа поздравление зачитал главный федеральный инспектор по Самарской области: «Вклад сотрудников надзорного ведомства в укрепление законности, формирование правосознания граждан достоин самого высокого общественного уважения. Во многом результатом Вашей самоотверженной службы является доверие жителей региона, которые знают, что в самых сложных ситуациях органы прокуратуры обеспечат защиту законных прав и интересов граждан и организаций, оперативно отреагируют на обращения и добросовестно выполнят свои профессиональные обязанности».К собравшимся в зале обратился заместитель прокурора Самарской области. Он рассказал, что за 2017 год сотрудники прокуратуры восстановили справедливость в отношении тысяч людей, добились привлечения к ответственности более 100 тысяч нарушителей закона. Также приняты меры по погашению долгов по заработной плате работников разных сфер в размере 350 млн рублей.«Борьба с преступностью в 2017 году оставалась одним из главных направлений деятельности прокуратуры. Удалось повлиять на динамику раскрытия отдельных видов преступлений. Интенсивно велась работа по защите прав граждан в сферах ЖКХ, долевого строительства, труда и занятости населения в других областях. В суд направлено более 11 тысяч дел. По материалам наших проверок к административной ответственности привлечены более 19 тысяч виновных лиц. Возбуждено более 300 уголовных дел», - озвучил Алмаз Хусаинов.Мероприятие завершилось вручением наград, сообщает пресс-служба облправительства.