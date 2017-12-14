Дмитрий Азаров посетил с рабочим визитом Тольятти
14 декабря 2017 23:40
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В начале текущего года напротив ДКиТ компания-арендатор СК "Евроальянс" планировала построить крупный гипермаркет. Жители Тольятти выразили категорический протест.
Для большинства горожан площадь является знаковым местом, где можно отдохнуть. Также здесь проводились различные праздничные мероприятия.
По поручению Дмитрия Азарова было решено перенести ТЦ на другую территорию, которую должны предложить городские власти.
"Раз компания учитывает общественное мнение, нужно находить решения, скомпенсировать потери, которые они понесли. Проговорите отдельно все варианты, где сеть гипермаркетов может разместиться. Думаю, здесь можно конструктивно все обсудить", - обратился Дмитрий Азаров к главе города Сергею Анташеву, который пообещал обсудить этот вопрос с застройщиками.
По словам градоначальника, в ближайшее время с застройщиками будет обсужден вопрос о предоставлении другого земельного участка.
"Жители Тольятти не хотят строительства возле ДКиТ очередного ТЦ. Дмитрий Азаров их поддерживает: "решать должны люди". Застройщику предлагают другое место, а тольяттинцы хотят видеть на этой территории спорткомплекс или Немов-центр (мнения разделились)", -сообщается в Твиттере департамента информационной политики СО.
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