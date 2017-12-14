Я нашел ошибку
Главные новости: 
Дмитрий Азаров посетил с рабочим визитом Тольятти
Гвардейцев обяжут охранять губернаторов и «иных лиц».
В Госдуме поддержали идею Путина расширить полномочия Росгвардии
Прогноз вышел оптимистичным, поставленные банком цели — амбициозными.
Сбербанк спрогнозировал курс рубля и динамику ВВП до 2020 года
Во время ежегодной пресс-конференции президент рассказал, что выступает за освобождение россиян от уплаты недоимок, и пообещал, что до конца 2018 года налоги расти не будут.
Путин пообещал год не поднимать налоги и предложил простить должников
Участниками мероприятия будут питомцы «Самарского зоопарка» - лисица Ричард, кролик Шустрик, скунс Коко и другие.
Детей и взрослых приглашают в СОУНБ на рождественские чтения «Сказки для зверей»
В них приняли участие более 380 спортсменов из 37 регионов России, среди них 12 представителей Жигулевска.
Гиревики из Жигулевска завоевали медали всероссйский соревнований
По информации «МК», в СИЗО «за миллион» продают места в комфортабельных камерах.
Прокуратура проверит информацию о «вип-камерах» в «Матросской тишине»
Перед концертом у всех гостей будет возможность ознакомиться с многолетней историей ДК «Чайка» с помощью фотовыставки, которая будет представлена в фойе дома культуры.
В поселке Управленческий состоится праздничный концерт, посвященный 55-летию ДК «Чайка»
сегодня  Пятница, 15 декабря, 03:00
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -6 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 15/12:
USD 58.71
-0.43
EUR 69.4
-0.07
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров посетил с рабочим визитом Тольятти

14 декабря 2017 23:40
221
14 декабря глава региона Дмитрий Азаров посетил с рабочим визитом Тольятти. Один из вопросов на встрече с жителями касался дальнейшей судьбы центральной площади Автозаводского района, которая расположена напротив ДКиТ на ул. Юбилейной, сообщает Волга Ньюс.

В начале текущего года напротив ДКиТ компания-арендатор СК "Евроальянс" планировала построить  крупный гипермаркет. Жители Тольятти выразили категорический протест.

Для большинства горожан площадь является знаковым местом, где можно отдохнуть. Также здесь проводились различные праздничные мероприятия.

По поручению Дмитрия Азарова было решено перенести ТЦ на другую территорию, которую должны предложить городские власти.

"Раз компания учитывает общественное мнение, нужно находить решения, скомпенсировать потери, которые они понесли. Проговорите отдельно все варианты, где сеть гипермаркетов может разместиться. Думаю, здесь можно конструктивно все обсудить", - обратился Дмитрий Азаров к главе города Сергею Анташеву, который пообещал обсудить этот вопрос с застройщиками.

По словам градоначальника, в ближайшее время с застройщиками будет обсужден вопрос о предоставлении другого земельного участка.

 "Жители Тольятти не хотят строительства возле ДКиТ очередного ТЦ. Дмитрий Азаров их поддерживает: "решать должны люди". Застройщику предлагают другое место, а тольяттинцы хотят видеть на этой территории спорткомплекс или Немов-центр (мнения разделились)", -сообщается в Твиттере департамента информационной политики СО.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
14 декабря 2017  23:40
Дмитрий Азаров посетил с рабочим визитом Тольятти
 "Жители Тольятти не хотят строительства возле ДКИТ очередного ТЦ. Дмитрий Азаров их поддерживает".  Политика региона
218
14 декабря 2017  23:37
Гвардейцев обяжут охранять губернаторов и «иных лиц».
В Госдуме поддержали идею Путина расширить полномочия Росгвардии
Гвардейцев обяжут охранять губернаторов и «иных лиц».  Политика региона
187
14 декабря 2017  22:37
Во время ежегодной пресс-конференции президент рассказал, что выступает за освобождение россиян от уплаты недоимок, и пообещал, что до конца 2018 года налоги расти не будут.
Путин пообещал год не поднимать налоги и предложил простить должников
Во время ежегодной пресс-конференции президент рассказал, что выступает за освобождение россиян от уплаты недоимок, и пообещал, что до конца 2018 года налоги расти... Политика региона
242
Весь список
Выборы 2018
11 сентября 2017  11:52
В Самарской области Итоговая явка на выборах составила 27,39%
В Самарской области итоговая явка на выборах составила 27,39%
В регионе подвели итоги единого дня голосования 10 сентября 2017 года. Выборы 2018
1986
16 июня 2017  15:05
Вадим Михеев: «Нарушения в ходе предыдущих кампаний связаны с тем, что не все члены УИКов знают до конца процедуры, прописанные в законе».
Вадим Михеев: «Нарушения в ходе предыдущих кампаний связаны с тем, что не все члены УИКов знают до конца процедуры, прописанные в законе».
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал новость, что началось обучение составов ТИКов. Выборы 2018
1377
15 мая 2017  15:17
Михеев
Вадим Михеев: «В ЦИК постановили отменить избирательное крепостное право — Самарский регион готов к изменениям».
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал изменения в законах о выборах. Выборы 2018
1303
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
5515
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
2039
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8959
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2688
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
10455
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3076
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
2538
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1664
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2041
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1930
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1622
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3257
Весь список

Мероприятия
Детей и взрослых приглашают в СОУНБ на рождественские чтения «Сказки для зверей»
В поселке Управленческий состоится праздничный концерт, посвященный 55-летию ДК «Чайка»
В ДК «Металлург» состоится творческая встреча с артистом Виктором Мирным
Весь список
Популярное
за сегодня

В Госдуме поддержали идею Путина расширить полномочия Росгвардии

162

Дмитрий Азаров посетил с рабочим визитом Тольятти

145

Сбербанк спрогнозировал курс рубля и динамику ВВП до 2020 года

79
за неделю

В Нефтегорском районе "шестерка" на скорости опрокинулась в кювет, погибла пассажирка машины

1685

В Тольятти ночью утонула женщина

1638
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда