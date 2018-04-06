Дмитрий Азаров находится с рабочей поездкой в Нижнем Новгороде

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Сейчас на нижегородской арене идут подготовительные работы к первому тестовому матчу - он должен состояться 15 апреля.поручил самарской команде организаторов игр ЧМ посетить тестовый матч в Нижнем Новгороде, а также 11 апреля в Калининграде. Это позволит более предметно пройти цепочку организационных мероприятий и определить, где могут потребоваться дополнительные усилия при организации самарских матчей.Кроме того, Глава региона обсудил с нижегородскими коллегами и другие аспекты взаимодействия в рамках подготовки к ЧМ. Проведение мирового первенства потребует от городов-организаторов скоординированных действий по организации туристических потоков, транспортировке и расселению большого числа болельщиков, а также делегаций стран-участниц. По всем этим направлениям между Самарской и Нижегородской областью налажено самое тесное сотрудничество, сообщает пресс-служба облправительства.