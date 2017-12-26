Дмитрий Азаров: «Внимание Президента к деятельности ВСМС - это высокая оценка и высокое доверие»
26 декабря 2017 00:22
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Приветственное обращение Съезду направил Президент РФ Владимир Путин. Внимание Главы государства к работе Совета принципиально важно для развития института местного самоуправления, вовлечения граждан в решение вопросов местного значения, создания условий истинной демократии на местах. Именно по поручению Президента был принят, а недавно дополнен Федеральный Закон «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», ставший законодательной базой для развития системы МСУ.
«Внимание Президента к деятельности ВСМС - это высокая оценка и высокое доверие, которое Совет своей дальнейшей деятельностью будет оправдывать буквально каждый день», - прокомментировал врио убернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
Напомним, Дмитрий Азаров возглавлял Совет с сентября 2014 года, однако написал заявление о сложении полномочий сразу же после назначения на пост врио губернатора Самарской области.
«Пост Председателя ВСМС предполагает большой объем текущей работы. Эту деятельность невозможно совмещать с оперативным руководством регионом. Решение о сложении полномочий позволит максимально сконцентрироваться на задачах, стоящих перед Самарской областью», - отметил врио губернатора Самарской области.
Сегодня Съезд принял отставку Дмитрия Азарова. При этом выступающие, среди которых был заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак, высоко оценили работу ВСМС в период его руководства Советом. Обращение к Съезду также направила Председатель СФ РФ Валентина Матвиенко. Она признала деятельность ВСМС в 2014-2017 годах успешной и плодотворной.
Дмитрий Азаров выступил с отчетным докладом о работе Совета за три года, в котором обозначил приоритетные направления работы организации и рассказал о результатах работы по каждому из них. Одним из ключевых направлений деятельности Совета стало участие в разработке приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который сегодня реализуется в регионах РФ, в том числе, и в Самарской области. При поддержке Дмитрия Азарова на финансирование этого проекта в 2017 году в регион было дополнительно направлено более 900 млн. рублей. Также о работе с ВСМС рассказали Министр юстиции РФ Александр Коновалов и замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис.
Слагая с себя полномочия Председателя ВСМС, Дмитрий Азаров поблагодарил коллег и руководителей региональных отделений за продуктивную совместную работу. После чего предложил к избранию на пост Председателя ВСМС кандидатуру председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олега Мельниченко. Съезд принял предложение и утвердил Мельниченко на посту Председателя ВСМС.
Олег Мельниченко выступил с докладом, в котором обозначил основные направления деятельности ВСМС на ближайшие годы, особо подчеркнув преемственность подходов, заложенных предыдущим руководителем Совета.
Кроме того, в ходе съезда Совет поддержал выдвижение действующего Президента РФ Владимира Путина кандидатом на пост главы государства на выборах в марте 2018 года. «Мы, участники шестого съезда ВСМС со всей страны от Калининграда до Сахалина, заявляем о своей горячей поддержке решения Владимира Владимировича Путина выдвинуть свою кандидатуру на должность Президента РФ», — значится в тексте заявления. Обращение было поддержано всеми делегатами единогласно, сообщает пресс-служба облправительства.
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