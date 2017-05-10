Дмитрий Азаров: Важные решения должны приниматься не в тиши чиновничьих кабинетов, а обсуждаться и согласовываться с людьми

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О том, каково состояние местного самоуправления сегодня, чего удалось достичь и какие перспективы у этого общественно-властного института, в интервью "РГ" рассказал председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, председатель Всероссийского совета местного самоуправленияВ первую очередь мы должны отметить, что тезис президента по такому устройству местной власти, которая бы находилась от гражданина на расстоянии вытянутой руки, получает сегодня свое развитие. Совершенствование законодательства о МСУ идет, в развитие 136-го Федерального закона принят целый ряд законодательных норм, и сегодня можно говорить о востребованности этих норм и об их успешной правоприменительной практике. Укреплению доверия между местной властью и гражданами способствует реальное осознание как исполнительной, так и представительной муниципальной властью необходимости вовлечения граждан в решение вопросов местного значения, что и предполагает местное самоуправление, а не просто управление территорией. Этому способствует и совершенствование антикоррупционного законодательства. Например, подача деклараций депутатами всех уровней, включая муниципальный, на мой взгляд, создает условия для большей открытости и большего доверия избирателей по отношению к депутатам.На мой взгляд, перелом в сознании муниципальных депутатов и служащих произошел. Сегодня все понимают, что, не объединив усилия с жителями города, поселка, улицы, двора, добиться результатов просто невозможно. И эта тенденция укрепляется год от года в местном самоуправлении.Говоря о тенденциях, следует сказать об укреплении института ТОС - территориального общественного самоуправления. Всероссийский совет местного самоуправления (ВСМС) совместно с Общероссийским конгрессом муниципальных образований (ОКМО) создал Ассоциацию ТОС. Опыт общественного самоуправления сегодня востребован по всей стране. Общественное самоуправление стало реальной силой, на которую рассчитывают люди, с которой советуется муниципальная власть при принятии решений и реализации проектов.Одним из близких к ТОС институтов, которые активно развиваются сегодня, является институт общественных старост. Этот институт существует во многих населенных пунктах.Среди тенденций следует отметить рост профессионализма управленческих команд местного самоуправления, которому способствует в том числе и обучение, системно проводимое на федеральном, региональном и общественном уровнях.Решение о выделении этих средств было принято президентом РФ, это было отражено в федеральном законе о бюджете благодаря поддержке фракции "Единая Россия". Выделение 25 млрд рублей из федерального бюджета на вопросы не федерального и даже не регионального, а муниципального уровня говорит о том, что президент, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации чувствуют настроение людей, общественный запрос на такого рода решения.В последние годы в абсолютном большинстве субъектов Российской Федерации создана новая транспортная инфраструктура, новая социальная инфраструктура, включая детские сады, школы, больницы. Сделано многое по наведению порядка в жилищном секторе, опережающими темпами идет строительство нового комфортного жилья. Отдельно отметил бы создание спортивной инфраструктуры - ФОКов, которые способствуют здоровому образу жизни людей. И люди замечают и оценивают эти изменения. Но при всем при этом, возвращаясь домой, жители все чаще и чаще обращают внимание на неустроенность многих городов и сел, улиц и дворов. Смотрят в окно и понимают, какой колоссальный диссонанс между новыми комфортными объектами в их городе и "ухоженностью" их двора. И запрос в обществе на соответствие эстетического и санитарного облика непосредственной территории их проживания новой социальной инфраструктуре созрел. Люди хотят жить в комфортных условиях, и при этом они готовы прилагать собственные усилия для наведения порядка в своем городе или поселке. Этот общественный запрос и определил принятие решения на уровне руководства страны о выделении федеральных средств на благоустройство.Президент этим решением дал мощнейший импульс улучшению среды проживания на всей территории Российской Федерации. Сначала было предусмотрено выделение 20 миллиардов (а это уже беспрецедентные средства), и потом эта сумма дополнилась еще 5 миллиардами. 72 субъекта Российской Федерации уже получили указанные средства на реализацию проектов благоустройства. Еще 11 регионов тоже получат федеральное финансирование в ближайшие недели. Соответствующее решение уже принято.Но самое главное, что, получая федеральные средства, регионы и муниципалитеты берут обязательства по софинансированию программ благоустройства, усиливается их ответственность. А значит, выделенная из федерального бюджета сумма кратно возрастает. И мы надеемся, что благодаря этому будет сделан значительный шаг вперед по приведению в порядок самых знаковых общественных зон в населенных пунктах, дворов и улиц. Мы очень надеемся, что к этому процессу подключатся и некоммерческие организации, и бизнес, который также готов участвовать в благоустройстве городов и сел. И, конечно, сами граждане.Требованием - не просто предложением, а требованием - президента к чиновникам всех уровней стало согласование проектов благоустройства с жителями, вовлечение людей в реализацию проектов, обеспечение общественного контроля. Рассчитываю, что именно так работа и будет построена в регионах и муниципалитетах. Совет Федерации, наш комитет, Всероссийский совет местного самоуправления создают условия для того, чтобы объединить усилия местной власти и местных жителей для реализации этих проектов, и обучить муниципальных служащих, депутатов и общественников современным подходам к благоустройству, контролю за расходованием бюджетных средств и вовлечению людей.Мы рассчитываем, что именно так проект "Формирование комфортной городской среды" будет реализован. Не в тиши чиновничьих кабинетов будут приниматься решения о конкретном проекте. Все будет согласовываться с людьми, а значит, проект благоустройства будет реализован во имя и во благо граждан РФ. Он будет радовать людей, люди будут получать двор своей мечты, улицу, такую, какой они ее представляют, а не какой ее представляет какой-то отдельно взятый чиновник, какого бы уровня он ни был. Считаю, что такое решение о выделении средств, принятое на федеральном уровне, никак не будет снижать роль местного самоуправления. На мой взгляд, как раз наоборот. У местного самоуправления появляются дополнительные возможности по реализацию масштабных проектов. И если работа будет построена именно так, как предлагает Владимир Владимирович Путин, авторитет местного самоуправления только укрепится. Президент привлекает внимание представителей власти всех уровней к благоустройству. Зачастую губернаторы рассуждают так: "Благоустройство - это вопрос местного значения, вот пусть муниципалы им и занимаются". А глава государства показывает, что это общая задача, а не только местной власти. Люди живут не в абстрактных регионах, а в конкретных населенных пунктах. Наша общая задача - сделать все, чтобы им было жить там комфортно. Я уверен, что работа по привлечению внимания местной власти к вопросам благоустройства будет продолжена и в последующие годы. Этот тренд будет доминирующим на протяжении нескольких ближайших лет. Рассчитываю, что и федеральные меры поддержки этому важнейшему направлению будут оказываться и в последующие годы.Действительно, в отдельных регионах есть тенденция к укрупнению муниципальных образований. Я не могу сказать, что она охватила всю Россию. Но в то же время в разных регионах есть обосновывающие аргументы для подобного рода решений. Отдельно отмечу, что наш комитет мониторит ситуацию. На мой взгляд, при принятии решений всегда должно быть учтено мнение местных жителей. И от подобного рода решений, преобразований муниципальных образований, естественно, граждане должны выигрывать, получать дополнительные возможности и преимущества, а ни в коем случае не наоборот.Важно внимательно следить за тем, чтобы тренд на сокращение расходов на чиновников, на сокращение расходов на управление муниципальным образованием - конечно, важный, экономить средства всегда надо, - не стал доминирующим. Подобные решения не должны ухудшать доступность предоставления муниципальных услуг для граждан. Вот этот критерий является определяющим в принятии решений.Подобного рода тенденции и их причины достаточно разнятся по территории России. Невозможно сравнить, допустим, по социально-экономическому развитию, плотности населения и многим другим критериям Московскую область и Магаданскую. Тем не менее в том числе в этих двух субъектах ряд таких решений принят. В Магаданской области это во многом предопределено низкой плотностью населения. И, конечно, здесь решения, которые принимаются по объединению муниципалитетов, во многом связаны с оптимизацией расходов на местное самоуправление. Мы уже обращали внимание коллег на необходимость следить за доступностью муниципальных услуг. Губернатор Магаданской области - опытный руководитель, сам прошедший школу местного самоуправления, хорошо понимает эффективность и важность этого уровня власти нашей страны. Надеюсь, это позволит избежать ошибочных решений.Нет ничего удивительного в том, что подходы к развитию местного самоуправления, модели устройства местного самоуправления в регионах густонаселенных и в регионах малонаселенных, в том числе в Арктической зоне нашей России, могут разниться. У нас огромная страна, разная по своим географическим, климатических условиям, социально-экономическому развитию, развитию транспортной сети, плотности населения, конфессиональным предпочтениям, традициям, историческим предпосылкам. Для того и существует в федеральном законодательстве вариативность устройства местного самоуправления, чтобы каждый субъект Российской Федерации (а Россия - это федеративное государство), посоветовавшись с жителями, смог определить самую оптимальную, приемлемую и эффективную модель устройства местного самоуправления на своей территории.Вопрос о перспективах, целесообразности и будущем местного самоуправления широко обсуждается сегодня не только в России (и существует не только в России), но и во многих других странах. Я как член российской делегации Конгресса местных и региональных властей Совета Европы могу сказать, что на каждой сессии при выступлении наших коллег, представляющих региональную и местную демократию западноевропейских стран, мы слышим об усилении тенденции в этих странах - причем я говорю даже не о Восточной, а именно о Западной Европе - по централизации не только власти, системы принятия решений, но и бюджетных ресурсов. Такая тенденция в нынешних условиях существует во многих странах с развитой демократией.Россия здесь, наверное, не является исключением. Мы должны системно, в том числе с применением научного подхода, понять причины этого процесса. Что это: тенденция на длительную перспективу, которая сегодня есть в Европе и во многих других странах мира, или определенный крутой поворот истории, который требует концентрации ресурса для подготовки и реализации прорывных решений? В истории цивилизаций такое бывало, что в сложный период происходила концентрация ресурса, концентрация полномочий, а в дальнейшем, когда ситуация менялась, вновь усиливались тенденции по передаче полномочий на уровень местной демократии.Безусловно, у местного самоуправления в стране есть будущее. Это будущее гарантировано Конституцией РФ. И что крайне важно, сегодня аргументы в пользу реализации потенциала местного самоуправления мы сами можем наблюдать. Потенциал местного самоуправления, о котором я говорил неоднократно, вовлечения граждан в решение вопросов местного значения, в управление муниципальными образованиями, сегодня очевиден. И эта гражданская активность людей, их заинтересованное участие в наведении порядка, в обустройстве своих городов и сел, как раз и вселяет в меня надежду на перспективы развития местного самоуправления.У меня нет никаких сомнений в том, что местное самоуправления как уровень публичной власти нужен. Демократия в нашей стране начинается именно на местном уровне. И именно этот институт создает надежную базу развития демократических институтов в России.Фото Сергей Фадичев/ТАСС