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Дмитрий Азаров: Важные решения должны приниматься не в тиши чиновничьих кабинетов, а обсуждаться и согласовываться с людьми

10 мая 2017 15:14
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Важные решения, касающиеся наших городов и сел, должны приниматься не в тиши чиновничьих кабинетов, а обсуждаться и согласовываться с людьми.
Как информирует "Российская газета", через несколько дней изданию "майских указов" президента России, положившему начало новому, современному этапу совершенствования отечественной системы местного самоуправления, исполнится пять лет.

О том, каково состояние местного самоуправления сегодня, чего удалось достичь и какие перспективы у этого общественно-властного института, в интервью "РГ" рассказал председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, председатель Всероссийского совета местного самоуправления Дмитрий Азаров.

Дмитрий Игоревич, какие основные тенденции сейчас наблюдаются в местном самоуправлении?

Дмитрий Азаров: В первую очередь мы должны отметить, что тезис президента по такому устройству местной власти, которая бы находилась от гражданина на расстоянии вытянутой руки, получает сегодня свое развитие. Совершенствование законодательства о МСУ идет, в развитие 136-го Федерального закона принят целый ряд законодательных норм, и сегодня можно говорить о востребованности этих норм и об их успешной правоприменительной практике. Укреплению доверия между местной властью и гражданами способствует реальное осознание как исполнительной, так и представительной муниципальной властью необходимости вовлечения граждан в решение вопросов местного значения, что и предполагает местное самоуправление, а не просто управление территорией. Этому способствует и совершенствование антикоррупционного законодательства. Например, подача деклараций депутатами всех уровней, включая муниципальный, на мой взгляд, создает условия для большей открытости и большего доверия избирателей по отношению к депутатам.

На мой взгляд, перелом в сознании муниципальных депутатов и служащих произошел. Сегодня все понимают, что, не объединив усилия с жителями города, поселка, улицы, двора, добиться результатов просто невозможно. И эта тенденция укрепляется год от года в местном самоуправлении.

Говоря о тенденциях, следует сказать об укреплении института ТОС - территориального общественного самоуправления. Всероссийский совет местного самоуправления (ВСМС) совместно с Общероссийским конгрессом муниципальных образований (ОКМО) создал Ассоциацию ТОС. Опыт общественного самоуправления сегодня востребован по всей стране. Общественное самоуправление стало реальной силой, на которую рассчитывают люди, с которой советуется муниципальная власть при принятии решений и реализации проектов.

Одним из близких к ТОС институтов, которые активно развиваются сегодня, является институт общественных старост. Этот институт существует во многих населенных пунктах.

Среди тенденций следует отметить рост профессионализма управленческих команд местного самоуправления, которому способствует в том числе и обучение, системно проводимое на федеральном, региональном и общественном уровнях.

Как вы можете оценить выделение из федерального бюджета суммы в 25 миллиардов рублей на решение вопроса, казалось бы, местного значения - благоустройство: это много или мало? И не означает ли это, что впредь федеральная власть будет систематически брать на себя какие-то обязанности МСУ по исполнению муниципальных полномочий, помаленьку снижая роль самого МСУ в решении вопросов повседневной жизни людей на местах?

Дмитрий Азаров: Решение о выделении этих средств было принято президентом РФ, это было отражено в федеральном законе о бюджете благодаря поддержке фракции "Единая Россия". Выделение 25 млрд рублей из федерального бюджета на вопросы не федерального и даже не регионального, а муниципального уровня говорит о том, что президент, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации чувствуют настроение людей, общественный запрос на такого рода решения.

В последние годы в абсолютном большинстве субъектов Российской Федерации создана новая транспортная инфраструктура, новая социальная инфраструктура, включая детские сады, школы, больницы. Сделано многое по наведению порядка в жилищном секторе, опережающими темпами идет строительство нового комфортного жилья. Отдельно отметил бы создание спортивной инфраструктуры - ФОКов, которые способствуют здоровому образу жизни людей. И люди замечают и оценивают эти изменения. Но при всем при этом, возвращаясь домой, жители все чаще и чаще обращают внимание на неустроенность многих городов и сел, улиц и дворов. Смотрят в окно и понимают, какой колоссальный диссонанс между новыми комфортными объектами в их городе и "ухоженностью" их двора. И запрос в обществе на соответствие эстетического и санитарного облика непосредственной территории их проживания новой социальной инфраструктуре созрел. Люди хотят жить в комфортных условиях, и при этом они готовы прилагать собственные усилия для наведения порядка в своем городе или поселке. Этот общественный запрос и определил принятие решения на уровне руководства страны о выделении федеральных средств на благоустройство.

Президент этим решением дал мощнейший импульс улучшению среды проживания на всей территории Российской Федерации. Сначала было предусмотрено выделение 20 миллиардов (а это уже беспрецедентные средства), и потом эта сумма дополнилась еще 5 миллиардами. 72 субъекта Российской Федерации уже получили указанные средства на реализацию проектов благоустройства. Еще 11 регионов тоже получат федеральное финансирование в ближайшие недели. Соответствующее решение уже принято.

Но самое главное, что, получая федеральные средства, регионы и муниципалитеты берут обязательства по софинансированию программ благоустройства, усиливается их ответственность. А значит, выделенная из федерального бюджета сумма кратно возрастает. И мы надеемся, что благодаря этому будет сделан значительный шаг вперед по приведению в порядок самых знаковых общественных зон в населенных пунктах, дворов и улиц. Мы очень надеемся, что к этому процессу подключатся и некоммерческие организации, и бизнес, который также готов участвовать в благоустройстве городов и сел. И, конечно, сами граждане.

Требованием - не просто предложением, а требованием - президента к чиновникам всех уровней стало согласование проектов благоустройства с жителями, вовлечение людей в реализацию проектов, обеспечение общественного контроля. Рассчитываю, что именно так работа и будет построена в регионах и муниципалитетах. Совет Федерации, наш комитет, Всероссийский совет местного самоуправления создают условия для того, чтобы объединить усилия местной власти и местных жителей для реализации этих проектов, и обучить муниципальных служащих, депутатов и общественников современным подходам к благоустройству, контролю за расходованием бюджетных средств и вовлечению людей.

Мы рассчитываем, что именно так проект "Формирование комфортной городской среды" будет реализован. Не в тиши чиновничьих кабинетов будут приниматься решения о конкретном проекте. Все будет согласовываться с людьми, а значит, проект благоустройства будет реализован во имя и во благо граждан РФ. Он будет радовать людей, люди будут получать двор своей мечты, улицу, такую, какой они ее представляют, а не какой ее представляет какой-то отдельно взятый чиновник, какого бы уровня он ни был. Считаю, что такое решение о выделении средств, принятое на федеральном уровне, никак не будет снижать роль местного самоуправления. На мой взгляд, как раз наоборот. У местного самоуправления появляются дополнительные возможности по реализацию масштабных проектов. И если работа будет построена именно так, как предлагает Владимир Владимирович Путин, авторитет местного самоуправления только укрепится. Президент привлекает внимание представителей власти всех уровней к благоустройству. Зачастую губернаторы рассуждают так: "Благоустройство - это вопрос местного значения, вот пусть муниципалы им и занимаются". А глава государства показывает, что это общая задача, а не только местной власти. Люди живут не в абстрактных регионах, а в конкретных населенных пунктах. Наша общая задача - сделать все, чтобы им было жить там комфортно. Я уверен, что работа по привлечению внимания местной власти к вопросам благоустройства будет продолжена и в последующие годы. Этот тренд будет доминирующим на протяжении нескольких ближайших лет. Рассчитываю, что и федеральные меры поддержки этому важнейшему направлению будут оказываться и в последующие годы.

В последнее время наблюдается тенденция укрупнения муниципальных образований. Не приведет ли этот процесс к ликвидации поселенческого уровня? Каковы перспективы российского села?

Дмитрий Азаров: Действительно, в отдельных регионах есть тенденция к укрупнению муниципальных образований. Я не могу сказать, что она охватила всю Россию. Но в то же время в разных регионах есть обосновывающие аргументы для подобного рода решений. Отдельно отмечу, что наш комитет мониторит ситуацию. На мой взгляд, при принятии решений всегда должно быть учтено мнение местных жителей. И от подобного рода решений, преобразований муниципальных образований, естественно, граждане должны выигрывать, получать дополнительные возможности и преимущества, а ни в коем случае не наоборот.

Важно внимательно следить за тем, чтобы тренд на сокращение расходов на чиновников, на сокращение расходов на управление муниципальным образованием - конечно, важный, экономить средства всегда надо, - не стал доминирующим. Подобные решения не должны ухудшать доступность предоставления муниципальных услуг для граждан. Вот этот критерий является определяющим в принятии решений.

Подобного рода тенденции и их причины достаточно разнятся по территории России. Невозможно сравнить, допустим, по социально-экономическому развитию, плотности населения и многим другим критериям Московскую область и Магаданскую. Тем не менее в том числе в этих двух субъектах ряд таких решений принят. В Магаданской области это во многом предопределено низкой плотностью населения. И, конечно, здесь решения, которые принимаются по объединению муниципалитетов, во многом связаны с оптимизацией расходов на местное самоуправление. Мы уже обращали внимание коллег на необходимость следить за доступностью муниципальных услуг. Губернатор Магаданской области - опытный руководитель, сам прошедший школу местного самоуправления, хорошо понимает эффективность и важность этого уровня власти нашей страны. Надеюсь, это позволит избежать ошибочных решений.

Нет ничего удивительного в том, что подходы к развитию местного самоуправления, модели устройства местного самоуправления в регионах густонаселенных и в регионах малонаселенных, в том числе в Арктической зоне нашей России, могут разниться. У нас огромная страна, разная по своим географическим, климатических условиям, социально-экономическому развитию, развитию транспортной сети, плотности населения, конфессиональным предпочтениям, традициям, историческим предпосылкам. Для того и существует в федеральном законодательстве вариативность устройства местного самоуправления, чтобы каждый субъект Российской Федерации (а Россия - это федеративное государство), посоветовавшись с жителями, смог определить самую оптимальную, приемлемую и эффективную модель устройства местного самоуправления на своей территории.

Каковы перспективы местного самоуправления? Каково будущее этого института и есть ли это будущее вообще? Нужно ли нам местное самоуправление как уровень публичной власти?

Дмитрий Азаров: Вопрос о перспективах, целесообразности и будущем местного самоуправления широко обсуждается сегодня не только в России (и существует не только в России), но и во многих других странах. Я как член российской делегации Конгресса местных и региональных властей Совета Европы могу сказать, что на каждой сессии при выступлении наших коллег, представляющих региональную и местную демократию западноевропейских стран, мы слышим об усилении тенденции в этих странах - причем я говорю даже не о Восточной, а именно о Западной Европе - по централизации не только власти, системы принятия решений, но и бюджетных ресурсов. Такая тенденция в нынешних условиях существует во многих странах с развитой демократией.

Россия здесь, наверное, не является исключением. Мы должны системно, в том числе с применением научного подхода, понять причины этого процесса. Что это: тенденция на длительную перспективу, которая сегодня есть в Европе и во многих других странах мира, или определенный крутой поворот истории, который требует концентрации ресурса для подготовки и реализации прорывных решений? В истории цивилизаций такое бывало, что в сложный период происходила концентрация ресурса, концентрация полномочий, а в дальнейшем, когда ситуация менялась, вновь усиливались тенденции по передаче полномочий на уровень местной демократии.

Безусловно, у местного самоуправления в стране есть будущее. Это будущее гарантировано Конституцией РФ. И что крайне важно, сегодня аргументы в пользу реализации потенциала местного самоуправления мы сами можем наблюдать. Потенциал местного самоуправления, о котором я говорил неоднократно, вовлечения граждан в решение вопросов местного значения, в управление муниципальными образованиями, сегодня очевиден. И эта гражданская активность людей, их заинтересованное участие в наведении порядка, в обустройстве своих городов и сел, как раз и вселяет в меня надежду на перспективы развития местного самоуправления.

У меня нет никаких сомнений в том, что местное самоуправления как уровень публичной власти нужен. Демократия в нашей стране начинается именно на местном уровне. И именно этот институт создает надежную базу развития демократических институтов в России. 

Фото   Сергей Фадичев/ТАСС
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Комментарии



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10 мая 2017  19:11
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