Дмитрий Азаров: «В СО все льготы, которые имеют пенсионеры, будут и дальше применяться к людям, достигшим возраста 55 и 60 лет»
29 августа 2018 17:51
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«Владимир Путин детально, подробно, доходчиво рассказал о том, насколько необходимо это решение, которое сегодня готовится к принятию, – отметил Дмитрий Азаров. – Президент знает, насколько болезненно в обществе были восприняты важные, необходимые решения, связанные с увеличением возраста выхода на пенсию. Эта болезненность восприятия, конечно, известна и мне. Я регулярно встречаюсь с людьми, этот вопрос регулярно обсуждается. Горячо он обсуждался и в губернской думе».
Глава региона отметил, что целый ряд идей и предложений, которые обсуждались с депутатами губернской думы и членами фракции «Единая Россия» как в Самаре, так и в Москве, нашли поддержку в тех законодательных инициативах, которые были сегодня озвучены Президентом страны Владимиром Путиным.
Очень важно, по мнению руководителя области, что будет скорректирован возраст выхода на пенсию для женщин: «Уверен, решение о том, что возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин будет увеличен на одинаковое количество лет, будет воспринято как справедливое».
Отдельно Дмитрий Азаров отметил инициативу, связанную с выходом на пенсию многодетных матерей. Для женщин, имеющих трех и более детей, возраст выхода на пенсию фактически будет сокращаться, а если женщина имеет пять детей и более, останется прежним – 50 лет.
Крайне важным Глава региона назвал решение о выплате надбавки к пенсии для тружеников села, а также возможность выхода на пенсию не по возрасту, а по достижению определенного стажа работы.
«Уверен, все предложения Президента будут восприняты как справедливые», – подчеркнул Дмитрий Азаров.
Целый ряд мер, которые, в том числе, касаются и федеральных льгот, Президент предложил использовать при достижении определенного возраста – 55 и 60 лет, не дожидаясь выхода человека на пенсию.
Глава региона рассказал, что такая мера будет применена и в отношении региональных льгот.
«На территории Самарской области все меры поддержки, все льготы, которые имеют пенсионеры, сохранятся. – отметил руководитель области. – Они будут применяться к людям, достигшим возраста 55 и 60 лет».
Таким образом, льготы в полном объеме сохранятся для людей той же возрастной категории. В частности, это льготы, касающиеся оплаты услуг ЖКХ и капремонта, проезда в общественном транспорте, приобретения лекарств и так далее.
«Они будут касаться людей, достигших возраста 55 и 60 лет. На территории Самарской области будет именно так. Все региональные льготы будут сохранены для людей, достигших именно этого возраста», – подчеркнул Дмитрий Азаров.
Дмитрий Азаров напомнил, что созданная вместе с депутатами Самарской губернской думы рабочая группа работает над созданием новой системы мер социальной поддержки в регионе.
«Совершенно очевидно, что в условиях переходного периода трансформации пенсионной системы особое внимание нужно уделить именно людям предпенсионного возраста. – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Я уже оформил такое поручение для правительства Самарской области».
Глава региона выразил уверенность, что депутатский корпус губернской думы поддержит это решение. «В рамках рабочей группы мы рассмотрим все возможные дополнительные меры поддержки не только для пенсионеров, но и для людей предпенсионного возраста, возраста 55 и 60 лет соответственно для женщин и мужчин. – отметил Дмитрий Азаров. – Это непременно будет сделано. Я поддерживаю ту идею, которую высказал Владимир Владимирович Путин в своем выступлении, касающихся региональных мер поддержки. В Самарской области будет именно так», передает пресс-служба облправительства.
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