Дмитрий Азаров: "У нас сейчас есть возможность навести в городе полный порядок"

159

Обсуждались вопросы благоустройства города, приведения в порядок фасадов зданий, городских парков и скверов, ремонта и замены заборов, сноса ветхого и аварийного жилья, соответствия рекламных конструкций и вывесок нормативным требованиям.«Самара стала первым из городов, кто разработал и принял муниципальную программу подготовки к Чемпионату мира по футболу. Но, несмотря на это, не все мероприятия программы, к сожалению, выполнены в полном объеме. У нас осталось считанное количество дней, их нужно использовать максимально эффективно», - отметил глава региона, открывая заседание.Разговор получился предельно конкретный и четкий.С основным докладом выступала глава Самары. По ее словам, все работы по благоустройству в городе будут завершены в апреле 2018 года. К этому времени закончится реконструкция 4 очереди набережной и Струковского сада, завершится строительство новой пятизвездочной гостиницы Lotte, будет установлено 11 тыс. п. м новых заборов, заменено 136 остановочных павильонов. На финальной стадии находятся работы по строительству новой трамвайной линии, уже в марте начнутся первые тестовые испытания. Большое внимание будет уделено оформлению города.По-прежнему проблемными остаются вопросы, связанные с ремонтом ряда фасадов зданий в историческом центре города и сносом ветхих домов. Главы городских районов представили врио губернатора детальную информацию по всем объектам, по которым работы ещё не проведены. Их на сегодняшний момент 358.Серьезной критике подверглась работа Ленинского района в отношении 91 квартала, где были нарушены сроки реализации мероприятий по переселению жителей 6 ветхих домов. Работу главы Ленинского района города в этом отношенииоценил как неудовлетворительную. «Вы сидели и ждали, пока все решится. За три года с людьми не встретились и не поговорили. У вас с людьми должна быть точечная работа. По каждому дому, по каждому элементу благоустройства должны быть конкретные сроки выполнения работ», - подчеркнул глава региона.По итогам совещания министерству энергетики и ЖКХ Самарской области дано поручение в срок до 20 января подготовить интерактивную карту города. Карта будет включать несколько слоев и отражать информацию по всем объектам инфраструктуры и благоустройства города: сроках, подрядных организациях, основных технических характеристиках объектов. Весь город будет поквартально раскреплен за ответственными для привлечения к работам по благоустройству инвесторов.«У нас сейчас есть возможность навести в городе полный порядок. Вы для себя же задел создаете на ближайшие десятилетия. Необходимо использовать все возможные механизмы для решения проблемных вопросов», - сказал глава региона.На совещании также обсуждались вопросы ликвидации незаконных автостоянок, приведения в порядок объектов потребительского рынка, благоустройства территорий, на которых раньше располагались объекты, подлежащие сносу.Так, на площадке, где раньше был рынок (на пересечении ул. Революционная и Московское шоссе) будет построена новая универсальная спортивная площадка. Соответствующее решение было принято по итогам совещания, сообщает пресс-служба облправительства.