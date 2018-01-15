Дмитрий Азаров: "У нас сейчас есть возможность навести в городе полный порядок"
15 января 2018 22:18
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Обсуждались вопросы благоустройства города, приведения в порядок фасадов зданий, городских парков и скверов, ремонта и замены заборов, сноса ветхого и аварийного жилья, соответствия рекламных конструкций и вывесок нормативным требованиям.
«Самара стала первым из городов, кто разработал и принял муниципальную программу подготовки к Чемпионату мира по футболу. Но, несмотря на это, не все мероприятия программы, к сожалению, выполнены в полном объеме. У нас осталось считанное количество дней, их нужно использовать максимально эффективно», - отметил глава региона, открывая заседание.
Разговор получился предельно конкретный и четкий.
С основным докладом выступала глава Самары Елена Лапушкина. По ее словам, все работы по благоустройству в городе будут завершены в апреле 2018 года. К этому времени закончится реконструкция 4 очереди набережной и Струковского сада, завершится строительство новой пятизвездочной гостиницы Lotte, будет установлено 11 тыс. п. м новых заборов, заменено 136 остановочных павильонов. На финальной стадии находятся работы по строительству новой трамвайной линии, уже в марте начнутся первые тестовые испытания. Большое внимание будет уделено оформлению города.
По-прежнему проблемными остаются вопросы, связанные с ремонтом ряда фасадов зданий в историческом центре города и сносом ветхих домов. Главы городских районов представили врио губернатора детальную информацию по всем объектам, по которым работы ещё не проведены. Их на сегодняшний момент 358.
Серьезной критике подверглась работа Ленинского района в отношении 91 квартала, где были нарушены сроки реализации мероприятий по переселению жителей 6 ветхих домов. Работу главы Ленинского района города в этом отношении Дмитрий Азаров оценил как неудовлетворительную. «Вы сидели и ждали, пока все решится. За три года с людьми не встретились и не поговорили. У вас с людьми должна быть точечная работа. По каждому дому, по каждому элементу благоустройства должны быть конкретные сроки выполнения работ», - подчеркнул глава региона.
По итогам совещания министерству энергетики и ЖКХ Самарской области дано поручение в срок до 20 января подготовить интерактивную карту города. Карта будет включать несколько слоев и отражать информацию по всем объектам инфраструктуры и благоустройства города: сроках, подрядных организациях, основных технических характеристиках объектов. Весь город будет поквартально раскреплен за ответственными для привлечения к работам по благоустройству инвесторов.
«У нас сейчас есть возможность навести в городе полный порядок. Вы для себя же задел создаете на ближайшие десятилетия. Необходимо использовать все возможные механизмы для решения проблемных вопросов», - сказал глава региона.
На совещании также обсуждались вопросы ликвидации незаконных автостоянок, приведения в порядок объектов потребительского рынка, благоустройства территорий, на которых раньше располагались объекты, подлежащие сносу.
Так, на площадке, где раньше был рынок (на пересечении ул. Революционная и Московское шоссе) будет построена новая универсальная спортивная площадка. Соответствующее решение было принято по итогам совещания, сообщает пресс-служба облправительства.
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