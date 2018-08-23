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Дмитрий Азаров: "У нас огромный потенциал для создания высокопроизводительного АПК"

23 августа 2018 19:42
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В эфире
23 августа глава региона Дмитрий Азаров во время радиомоста с жителями сельских районов в эфире "Радио России - Самара" рассказал о состоянии регионального АПК, а также поделился своими впечатлениями от ХХ Поволжской агропромышленной выставки в поселке Усть-Кинельский и тем, какие вопросы поднимались во время региональной стратегической сессии "Новая жизнь села".

Дмитрий Азаров в первую очередь подчеркнул, что агропромышленная выставка в Самарской области - это всегда праздник. "Очень много людей в ней участвует: сельскохозяйственных производителей и просто жителей, которым не все равно, что происходит в нашем регионе, которые заинтересованно относятся к любому направлению развития региона, хотят быть в гуще событий", - заметил глава региона и добавил, что выставка - это и отличная возможность обмена опытом, дополнительного обучения, установки новых деловых контактов.

Дмитрий Азаров отметил важность максимального вовлечения граждан в жизнь региона, в работу над его развитием. Так. например, выступить со своими идеями и предложениями по совершенствованию той или иной сферы жизнедеятельности региона в рамках работы над стратегией его развития может любой желающий. Именно для того и проводятся тематические совещания с привлечением широкого круга экспертов и граждан - стратегические сессии. На этой неделе проходила сессия, посвященная развитию сельских территорий и неразрывно связанного с ними сектора АПК - она называлась "Новая жизнь села".

Говоря о целях по развитию сельского хозяйства и сельских территорий, глава региона в первую очередь напомнил о том, какие задачи ставил для всех президент страны Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию РФ.

"Как отдельное направление было указано обеспечение продовольственной безопасности страны, повышение уровня самообеспеченности молоком, мясом, овощами. Для Самарской области это тем более актуальная задача: у нас самообеспеченность молочными продуктами и мясом чуть больше 50%. Мы только половину своих потребностей обеспечиваем", - привел цифры глава региона и добавил, что именно поэтому ведется последовательная, системная работа совместно с отраслевым сообществом и жителями по выработке решений, которые позволят и повысить культуру сельскохозяйственного производства и растениеводства, а следовательно и уровень самообеспеченности.

Помимо этого, Владимир Путин ставил задачу по повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, созданию высокопроизводительного, экспортоориентированного сектора АПК. "И здесь у нас огромный потенциал", - убежден глава региона.

Среди ключевых задач в сфере растениеводства Дмитрий Азаров назвал внедрение современных передовых сортов и технологий обработки земли. "Мы приняли беспрецедентное решение о частичном возмещении роялти при покупке семян, чтобы наши сельхозпроизводители приобретали высококачественный семенной фонд, а из регионального бюджета 75% им компенсируется. Благодаря этому лучшие сорта, самые передовые разработки нашей науки доступны для жителей села. Здесь же двойная задача: мы, с одной стороны, повышаем урожайность, а с другой - эти деньги идут на поддержку научных изысканий", - говорит руководитель области, добавляя, что без господдержки науке выжить практически невозможно.

Сейчас это решение Дмитрия Азарова рассматривается на федеральном уровне как одно из передовых для внедрения на территории других регионов РФ.

Еще один важный вопрос - орошение земли. "И на отдельном совещании в Приволжье мы эту тему обсуждали, - напомнил Дмитрий Азаров. - По этому направлению также предусмотрены меры поддержки - из регионального бюджета компенсируется половина затрат, понесенных инвестором на создание системы орошения. В сфере животноводства также очень подробно можно говорить о племенных фондах, внедрении современных технологий и мер поддержки. Хочу вам сказать, что совершенствование региональных мер поддержки позволяет нам сегодня привлекать новых инвесторов".

Также он отметил, что в рамках стратегической сессии руководитель департамента развития и управления государственными информационными ресурсами АПК Министерства сельского хозяйства РФ Игорь Козубенко рассказывал о том, какие меры поддержки на федеральном уровне создаются для внедрения цифровых технологий и какой колоссальный эффект они имеют для сельхозпроизводителей.
Еще один важный аспект - социально-инфраструктурное развитие сельских территорий.

"И здесь, конечно, ключевую роль играет программа "Устойчивое развитие сельских территорий", которая действует и успешно реализуется на территории Самарской области. Совершенно точно мы здесь усилия дополнительные потратим, проведем заявочную кампанию и получим больше средств поддержки из федерального бюджета - на строительство новых дорог, на газификацию, на строительство жилья на селе и так далее", - рассказал Дмитрий Азаров.

Одной из важнейших задач, безусловно, является развитие кадрового потенциала на сельских территориях. "Кадровому потенциалу была посвящена отдельная региональная стратегическая сессия. Мы, не обеспечив любую отрасль, любую сферу экономической деятельности (и социальную сферу в том числе) профессиональными кадрами, не вправе будем рассчитывать на какие-то опережающие результаты развития, потому что главное богатство, главный капитал - это, конечно же, люди: талантливые, образованные, профессиональные и готовые менять мир к лучшему. Вот только подобрав такую команду, команду региона, команду Самарской области, не команду губернатора, а именно команду родной земли, мы сможем достигать результата. Эти направления в первоочередном порядке формируют стратегию развития АПК для Самарской области", - объясняет Дмитрий Азаров.

В завершение он отметил, что видит все возрастающий интерес к сельскому хозяйству у горожан и его это радует. "Потому что, конечно, важная задача - чтобы в первую очередь у нас сельский уклад сохранился и чтобы люди, которые сегодня трудятся на селе, имели и возможность, и желание продолжить дело своих предков. Это удивительная целая цивилизация деревенской сельской жизни. И конечно же, человек, который вырос в этой среде, с большим пониманием, большей любовью, большей бережливостью относится к родной земле. И в первую очередь нужно создать условия - и рабочие места, и комфорт проживания, и возможность реализации потенциала - сельскому жителю", - подытожил Дмитрий Азаров, передает Волга Ньюс
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23 августа 2018  19:42
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