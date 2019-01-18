Дмитрий Азаров: Стадион будет приниматься очень внимательно и только, когда все недочеты будут устранены
18 января 2019 17:40
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Дмитрий Азаров подчеркнул, что стадион будет приниматься очень внимательно и только, когда все недочеты будут устранены.
Стоимость содержания стадиона пока рассчитывается. Для этого нужен хотя бы один цикл работы (1 год).
В ноябре по каждому помещению даны предложения о дальнейшем использовании.
Есть потенциальный инвестор на культурно-развлекательный центр.
Реализуется проект инклюзивного парка, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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Комментарии
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18 января 2019 17:40
Стоимость содержания стадиона пока рассчитывается. Для этого нужен хотя бы один цикл работы (1 год). Политика региона
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