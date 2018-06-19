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Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров: Серьёзную помощь в выявлении нефтеврезок должны оказывать муниципальные власти

19 июня 2018 15:47
95
Также в ходе заседания глава региона обратил внимание силовых ведомств на необходимость детального, последовательного сопровождения каждого уголовного дела по факту незаконной добычи ископаемых и нецелевого использования земельных участков.
Глава региона провел совместное заседание антинаркотической комиссии и координационного совещания по обеспечению правопорядка на территории Самарской области.

Важным вопросом совещания стало обеспечение безопасности при транспортировке углеводородного сырья. Это чувствительный вопрос для Самарской области - одного из ведущих регионов РФ по добыче, переработке и транспортировке нефти и нефтепродуктов. 

За последние годы правоохранителями проведена огромная работа по борьбе с нефтеврезками, число нарушений в этой сфере с каждым годом сокращается. Однако более организованно стали действовать и преступные группировки. 

К работе по нефтеврезкам привлекаются высококлассные специалисты и дорогая техника. Дмитрий Азаров привёл в пример факт, выявленный в октябре 2017. Задержанные преступники использовали станцию горизонтально-наклонного бурения стоимостью в 20 миллионов рублей!

Глава региона подчеркнул, что серьёзную помощь в выявлении нефтеврезок должны оказывать муниципальные  власти: "Работа правоохранительных органов очевидна, есть успехи. Хотелось бы, чтобы муниципалитеты более активно включались, поскольку не заметить такие масштабные производства невозможно"

Также Дмитрий Азаров призвал к более тесному взаимодействию с властями районов предприятия, которые занимаются на территории области добычей и транспортировкой нефти и нефтепродуктов.

"Если бы такое взаимодействие было выстроено и муниципалитет бы четко знал, где вы работаете, планы ваших действий ,тогда бы было легче ориентироваться и выявлять то, что незаконно. Любые работы вне плана совершенно точно сразу бы привлекали внимание главы поселения", - отметил Дмитрий Азаров

Также в ходе заседания глава региона обратил внимание силовых ведомств на необходимость детального последовательного сопровождения каждого уголовного дела по факту незаконной добычи ископаемых, нецелевого использования земельных участков, и привёл несколько негативных примеров.

Силовые ведомства разбираются в ситуации по Тольятти, где на частной земле организовано кладбище. Мошеннические действия со стороны СОФЖИ предположительно совершены на участке набережной Тольятти. Серьёзные опасения вселяют результаты балансовой комиссии АО"Самарский речпорт".

"Там такой масштаб нарушений и злоупотреблений, что, на мой взгляд, есть перспектива не для одного уголовного дела. Коллеги, здесь мы должны занимать четкую, совместную позицию, системно добиваться результата", - резюмировал Дмитрий Азаров, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.


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Комментарии



Политика региона
19 июня 2018  18:45
Он поблагодарил партийцев за поддержку и доверие, и подчеркнул, что все предложения коллег - участников праймериз по предварительному голосованию - учтены в предварительной программе
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Он поблагодарил партийцев за поддержку и доверие, и подчеркнул, что все предложения коллег - участников праймериз по предварительному голосованию - учтены в... Политика региона
93
19 июня 2018  15:47
Также в ходе заседания глава региона обратил внимание силовых ведомств на необходимость детального, последовательного сопровождения каждого уголовного дела по факту незаконной добычи ископаемых и нецелевого использования земельных участков.
Дмитрий Азаров: Серьёзную помощь в выявлении нефтеврезок должны оказывать муниципальные власти
Также в ходе заседания глава региона обратил внимание силовых ведомств на необходимость детального, последовательного сопровождения каждого уголовного дела по... Политика региона
95
19 июня 2018  15:06
В последнее время ситуация улучшается, за счёт постоянного наблюдения на ранее выявленных незаконных карьерах не фиксируется новых фактов нарушений.
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