Дмитрий Азаров: "Сейчас все регионы активно движутся вперед, конкуренция растет"

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Повышение инвестиционной активности – один из решающих факторов долгосрочного развития губернии. Задача власти – системно работать над созданием комфортных условий для работы бизнеса на территории региона.Основным вопросом повестки стало обсуждение результатов области в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах РФ. Напомним, по результатам прошлого года Самарской области удалось укрепить позиции в рейтинге и подняться на 17 пунктов, показав одну из лучших динамик в стране. Однако, как подчеркнул Глава региона, 48 место – это далеко не тот показатель, который должен устраивать регион. Задача – войти в 10-ку лидеров.Системную работу по улучшению инвестиционного климата в Самарской области Дмитрий Азаров начал с первых дней работы в должности. Были проанализированы все негативные тенденции прошлых лет, когда регион находился в «хвосте» рейтинга, налажен мониторинг работы по достижению целевых показателей.«Дело не только в рейтинге. За ним конкретная работа по каждому показателю. Необходимо, чтобы Самарская область преодолела инвестиционный спад и стала одним из наиболее инвестиционно привлекательных регионов, «магнитом» для инвесторов», – отметил руководитель области.Рейтинг ежегодно составляет Агентство стратегических инициатив на основе опросов предпринимателей. Оценку по итогам 2017 года АСИ представило на Петербургском международном экономическом форуме в мае этого года. Надо отметить, что Самарская область впервые была представлена собственным стендом, и это было очень позитивно воспринято многими участниками ПМЭФ. Это позволило нашему региону продемонстрировать не только свой потенциал, но и серьезность намерений в привлечении будущих инвестиций.По 26 из 44 показателей, представленного на форуме рейтинга инвестклимата, в Самарской области достигнута положительная динамика. Так, бизнесмены, участвовавшие в опросе, отметили, что в регионе сократилось время выдачи разрешения на строительство – со 172 дней до 88 дней. До 13 дней сократилось время регистрации права собственности.Среди минусов предприниматели отмечают длительное время постановки земельных участков на кадастровый учет. Сегодня в регионе эта процедура занимает 54 дня, тогда как у лидирующих в рейтинге регионов – в 2 раза меньше.Влияние на рейтинг инвестиционной привлекательности работы федеральных органов власти подчеркивала и Глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. По ее мнению в ряде регионов России отмечается ухудшение оценки работы ведомств. Дмитрий Азаров поручил проработать ситуацию и выяснить, в чем причина отрицательной динамики.«Меня интересует результат. Сейчас все регионы активно движутся вперед, конкуренция растет. Если мы остановились, значит мы отстали. Такого допускать нельзя, необходимо вести постоянную работу», – обратился с призывом глава региона ко всем участникам заседания совета.По информации врио министра экономического развития Александра Кобенко, в Самарской области планируют сформировать рейтинг муниципальных образований по степени привлекательности для инвесторов.Также в ходе заседания совета вице-президент Союза работодателей Самарской области Анвар Бульхин предложил создать в структуре Министерства экономики отдельный департамент по работе с субъектами малого и среднего предпринимательства.«Мы работаем над структурой правительства и при оптимизации обязательно учтем ваше предложение, – сказал Дмитрий Азаров. – У нас есть целый ряд идей, оформленных в законопроекты, которые уже находятся на рассмотрении Самарской губернской думы».По словам Дмитрия Азарова, с бизнесменами нужно выстраивать эффективную обратную связь.«Длительные переписки остались в прошлом, – сказал глава региона. – Необходимо создать информационную систему, которая сделает обратную связь эффективнее. Сегодня есть приложения, где люди могут выразить свое мнение нажатием одной кнопки. Нужно разработать такое и для общения с бизнесменами».Также Дмитрий Азаров обозначил необходимость сокращения количества проверок бизнесменов в регионе со стороны местных властей и контрольно-надзорных органов.«Нужно находить компромисс между интересами общества и бизнеса, – сказал глава региона. – Этот вопрос нужно решить в ближайшее время. Если в этом вопросе не будет результата, все проверки либо будут проходить через меня – с письменного разрешения, либо я наложу на них мораторий».На заседании совета были представлены и инвестпроекты, которые планируется реализовывать на территории Самарской области. Компания «Карат» планирует строительство завода по производству твердых, сливочных, творожных и других типов сыров в Сызранском районе, а «Нефтегазавтоматика» намерено разрабатывать в регионе высокотехнологичное оборудование и программное обеспечение для наклонно-направленного бурения нефтяных и газовых скважин. Оба проекта были одобрены советом по улучшению инвестиционного климата.«От нашей совместной работы, работы совета, напрямую зависит благосостояние жителей Самарской области, рабочие места, возможность региона выйти в лидеры, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Многие субъекты России развиваются опережающими темпами, это нужно и нам».В целом же, следует отметить, что в Самарской области уже создан благоприятный инвестиционный климат, обеспеченный налоговыми льготами за счет наличия экономических зон, за счет оформленных законодательно льгот по налогу на имущество и прибыль для организаций-инвесторов. Региональные власти готовы оказывать поддержку, что очень важно для многих компаний, это снижает риски в оценке проектов. Одна из лучших динамик в стране в национальном рейтинге инвестиционного климата АСИ – отличное тому подтверждение, сообщает пресс-служба облправительства.