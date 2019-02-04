Дмитрий Азаров: "СО стремится стать опорным регионом и в спортивной жизни нашей страны."

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"СО стремится стать опорным регионом и в спортивной жизни нашей страны. У нас есть инвестиционные проекты, в том числе, по пляжным видам спорта. Мы хотели бы в дальнейшем претендовать на то, чтобы стать регионом подготовки таких спортсменов со всей России. Но для этого мы должны создать условия. Есть целый ряд направлений и крупных проектов, которые мы сегодня обсуждаем. Уверен, что такая, по-настоящему командная работа, приведет к тем результатам и целям, которые ставит перед нами Президент страны", - убежден Дмитрий Азаров, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.