Дмитрий Азаров: «Россия и Узбекистан связаны тысячами судеб людей»
19 октября 2018 00:17
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В документе отражены ключевые направления развития между регионами двух стран. «Наш регион готов к совместному развитию сельского хозяйства, текстильной отрасли и туризма», – отметил глава Хорезмского региона. Факрход Эрманов поблагодарил Дмитрия Азарова за визит в Республику и выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве.
Приветствуя коллег, Губернатор Самарской области отметил важность дружественных отношений между Россией и Узбекистаном, а также между президентами двух государств.
«Наши страны связаны тысячами судеб людей – это те самые нити, которые позволяют нам дружить во всех смыслах и во всех сферах» – отметил Дмитрий Азаров. Он пригласил представителей хокимата узбекского региона в Самару, чтобы установить более тесные экономические связи, усилить гуманитарный обмен.
«Товарооборот между нашими странами растет. Здесь точно есть потенциал: как для импорта, так и для экспорта. После подписания протокола о намерениях мы детально проработаем все грани нашего совместного сотрудничества и подпишем соответствующее соглашение», – подчеркнул Дмитрий Азаров. Губернатор Самарской области выразил уверенность в том, что в итоговом документе будут определены конкретные задачи, актуальные для обоих регионов.
«Мы нашли более пяти позиций, по которым уже можно работать, – заметил сенатор Совета Федерации России от Самарской области Фарит Мухаметшин. – Мы сегодня утром провели двустороннюю встречу между верхними палатами парламентов двух стран и решили, в частности, что необходимо разработать дополнительные меры для поддержки бизнесменов. Был весьма содержательный и конкретный разговор, намечены четкие перспективы дальнейшей работы».
Особое внимание стороны уделили развитию туризма. Дмитрий Азаров отметил, что в этой отрасли есть дополнительные возможности для сотрудничества. У ряда городов, в числе которых Ташкент, Бухара, Хива, Самарканд славная история и всемирно известные достопримечательности. В последние годы в стране создана вся необходимая инфраструктура для развития туризма, серьезно вырос интерес со стороны европейских стран.
«Нужно больше рассказывать людям о городах соседних государств, особенно Узбекистана, – отметил руководитель Самарской области. – Туристический поток можно значительно увеличить».
Еще одна тема для дальнейшей совместной работы – совершенствование сотрудничества в миграционной сфере. Самарская область привлекает граждан Узбекистана в качестве места работы, однако, по мнению Хокима, существующая база по поддержке и адаптации трудовых мигрантов решает возникающие вопросы лишь частично. Глава Самарской области, в свою очередь, заявил о необходимости проработки всех аспектов взаимодействия в этой сфере на межрегиональном уровне.
В завершении встречи стороны выразили уверенность в том, что все намеченные планы по экономическому, гуманитарному, туристическому сотрудничеству, будут выполнены, передает пресс-служба облправительства.
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Комментарии
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