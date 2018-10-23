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Дмитрий Азаров: Решение вопроса по строительству мостового перехода через Волгу — стратегически важное для СО

23 октября 2018 20:28
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Во вторник, 23 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в рамках программы "Главная тема" на телеканале "Россия 24. Самара" рассказал о работе, проделанной региональными властями для начала строительства моста через Волгу в районе Климовки, и назвал решение этого вопроса — стратегически важным для всей области.
"На протяжении десятилетий все жители Самарской области мечтали о том, чтобы у нас появился мостовой переход через Волгу на территории региона. И хочу сказать, что мы добились этого решения. На протяжении всего срока своей работы в регионе я эту позицию отстаивал", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Он рассказал, что в рамках работы над этим вопросом уже были сделаны заявки в федеральные ведомства, завершено формирование проектно-сметной документации, получено положительное заключение госэкспертизы.

"Я обращался к президенту за поддержкой корректировки транспортной стратегии России. Это основополагающий документ. Разговоров было много о том, что мост нужен, но ведь транспортная стратегия России не предусматривала его наличие и прохождение международного транспортного коридора по территории Самарской области", — напомнил глава региона.

На данный момент транспортная стратегия РФ скорректирована. В сентябре Дмитрий Азаров обратился к президенту страны Владимиру Путину с просьбой выделения средств на начало строительства мостового перехода в 2019 году.

"30 сентября было уже подписано распоряжение председателя правительства РФ Дмитрия Анатольевича Медведева, которое стало продолжением моего обращения к президенту в начале сентября", — подчеркнул губернатор и напомнил, что строительство мостового перехода начнется в 2019 году.

"Мы должны к 2024 году этот мост построить", — подытожил Дмитрий Азаров.

Напомним, планируемая общая стоимость строительства моста через Волгу в районе с. Климовка составляет 130 млрд руб., объем финансирования из федерального бюджета — 65 млрд рублей.
Мостовой переход станет частью международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай. Общая протяженность новой трассы составит 97 км, из которых 3,7 км — сам мост.

Проект предлагается реализовать путем заключения концессионного соглашения с привлечением средств из бюджетных и внебюджетных источников.

В мае 2018 г. было получено положительное положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" на первый этап работ, стоимость которого составляет 42,4 млрд рублей, передает Волга Ньюс
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Комментарии



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