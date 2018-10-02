Дмитрий Азаров: «Поставить заслон коррупции – первоочередная задача»

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Один из основных вопросов повестки – выстраивание эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Эта тема, как отметил, несмотря на проведенную работу, продолжает оставаться острой. Так, на территории области зафиксировано 288 «мест несанкционированного размещения отходов», то есть свалок. Буквально год назад их было более семисот.«Динамика заметна, но сказать, что нас удовлетворяет текущее состояние дел невозможно, – отметил Дмитрий Азаров. – Нам действительно нужна генеральная уборка в регионе».Работа с ТКО будет строиться с учетом запуска с 1 января новой системы обращения с отходами. Как доложил заместитель министра энергетики и ЖКХв, уже разработана территориальная схема, а 9 октября завершается прием заявок на конкурс по выбору регионального оператора. Компания, которая станет победителем, будет непосредственно отвечать за всю цепочку – сбор, накопление, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов.Реформа позволит решить важнейшие проблемы, в том числе предотвратит образование свалок и отладит систему вывоза мусора из малых населенных пунктов. По новым правилам перевозчики, с которыми регоператор заключит договоры, будут получать деньги только после доставки отходов в место переработки или хранения. Таким образом, отвозить мусор на нелегальные полигоны или «сбрасывать в овраг» станет невыгодно. Появятся и инвесторы, которые смогут направлять средства на создание современных полигонов и сортировочных станций, зная, что отходы туда точно поступят.Дмитрий Азаров поставил задачу новому министру энергетики и ЖКХв течение двух недель создать рабочую группу из представителей всех заинтересованных ведомств по вопросам внедрения новой системы.«Чтобы система эффективно заработала, необходимо объединение усилий правоохранительных, контрольно надзорных органов и всех жителей региона», – подчеркнул губернатор.Также на совещании обсудили соблюдение законодательства при страховании автогражданской ответственности. Для того, чтобы ОСАГО перестало быть головной болью для миллионов автовладельцев, важна в первую очередь профилактика мошеннических проявлений. В это понятие входят фальсификация ДТП, подделка бланков ОСАГО, завышение ущерба. Как правило, незаконным бизнесом занимаются организованные сообщества, нередко, при участии страховщиков.Чтобы рынок ОСАГО стал прозрачным, участники совещания наметили приоритетные направления работы. В частности, было предложено наладить более плотный информационный обмен между правоохранительными органами и страховыми компаниями. Например, доступ к камерам фото и видеофиксации системы «Безопасный город» позволит существенно сократить количество фальсификаций ДТП.Также на комиссии обсудили борьбу с коррупцией в ЖКХ. Как следует из доклада начальника отдела за исполнением законодательства по противодействию коррупции областной прокуратурыежегодно в отрасли фиксируются грубые нарушения, в том числе уголовные преступления. Самое резонансное в 2018 году – арест за коммерческий подкуп бывшего генерального директора областного фонда капитального ремонта Михаила Архипова и его брата. Также мошенничество с использованием служебного положения инкриминируется главе одной из тольяттинских УК. Ряд уголовных дел возбужден в отношении глав сельских поселений Похвистневского района за заключение фиктивных муниципальных контрактов.«Факты говорят о том, что проблемы в этой жизненно важной для людей области зачастую носят системный характер, – констатировал Дмитрий Азаров. – Сложившуюся негативную систему необходимо переломить».Поставить заслон коррупции в подведомственных учреждениях и УК – это одна из первоочередных задач нового министра энергетики и ЖКХ Сергея Маркова, подчеркнул Губернатор.«Эффективность деятельности министерства напрямую зависит от противодействия коррупции. Это должно стать отдельным направлением вашей работы с первых дней», – поставил задачу министру Дмитрий Азаров, передает пресс-служба облправительства.