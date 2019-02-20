Дмитрий Азаров: "Послание Президента - это документ, четко дающий направления работы и определяющий важнейшие решения как для страны в целом, так и для конкретных людей"
20 февраля 2019 17:55
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- Послание Президента - это документ, четко дающий направления работы и определяющий важнейшие решения как для страны в целом, так и для конкретных людей, - прокомментировал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. - Хочу отметить, что в этом Послании было очень много решений прямого действия в социальной сфере. Думаю, что во многом определяющим для развития нашей страны станет ряд решений, принятых Президентом, по поддержке многодетных семей. Это и расширение категорий получателей ежемесячной государственной помощи, и увеличение сумм поддержки по уходу за ребенком-инвалидом, это и снижение налоговой нагрузки для семей с детьми, это и полное освобождение от налогов шести соток земельных участков, владельцами которых являются многодетные семьи.
Крайне важное решение принято по льготной ипотеке для многодетных семей: теперь льготная шестипроцентная ставка по ипотеке, вполне доступная, будет действовать не на трех-пятилетний период, а на весь срок действия ипотеки. Очень важное решение, и уверен, что для многих семей это позволит решить так называемый квартирный вопрос.
Ну и, конечно, предложены серьезные дополнительные меры стимулирования. Президент предложил ввести дополнительную меру поддержки семей, где рождается третий и последующий ребенок. А именно, напрямую из федерального бюджета оплатить, «погасить» за такую семью 450 тысяч рублей из ее ипотечного кредита. При этом он предложил ввести эти меры дополнительной поддержки начиная с 1 января этого года. То есть многие многодетные семьи уже в этом году смогут получить выплату за ипотеку, оформленную в январе и феврале текущего года.
Очень важно было для меня и то, что Президент дал поручение отработать меры поддержки для индивидуального жилищного строительства. Ведь ипотечные кредиты - мера все-таки наиболее распространенная для приобретения квартир в многоквартирных домах. Мы поднимали вопрос о необходимости отдельных мер поддержки по индивидуальному жилищному строительству на президиуме Госсовета в Татарстане. И Президент об этом в Послании очень четко сказал.
На мой взгляд, в этом же ряду создания благоприятных социальных условий развития страны стоят и решения, освобождающие от налога на добавленную стоимость передаваемых социальных объектов, которые застройщик возводил, передавал государству. Очень точное решение, которое будет способствовать развитию социальной инфраструктуры.
Отдельно Президент уделил внимание сфере здравоохранения, в частности проекту «Бережливая поликлиника». Сегодня Самарская область активно включилась в эту работу. Мы поставили для себя очень жесткие, амбициозные задачи по переходу здравоохранения на принцип бережливой поликлиники, и Президент дал четкие указания, в какие сроки, какими темпами нужно достигать результата.
Очень серьезные средства, Президент их озвучил, выделяются на борьбу с онкологическими заболеваниями - свыше 1 трлн рублей. И здесь нам совершенно четко понятны планы по достижению результатов снижения смертности от онкологических заболеваний на территории Самарской области. В регионе в рамках национального проекта «Здравоохранение» мы планируем запустить 12 центров амбулаторной онкологической помощи, а также переоснастить стационарные отделения Самарского областного и Тольяттинского онкодиспансеров.
Очень важное решение принято и об отмене возрастного ценза участников очень эффективно работающей программы «Земский доктор». Также регионы это предлагали, и Президент такое решение принял - это очень благоприятно скажется на обеспечении кадрами сельского здравоохранения. И конечно, я уверен, все регионы приветствуют принятое решение о запуске со следующего года программы «Земский учитель». Крайне важная программа, мы обеспечим конкурентоспособность системы образования в сельской местности, что важно для любого жителя села.
Очень важно, что Президент говорил о наших культурных ценностях, говорил о средствах, которые выделяются на поддержку культуры, в том числе на строительство сельских Домов культуры. Уверен, что дополнительные средства, помимо нацпроектов, на эти мероприятия будут выделены и по программе устойчивого развития сельских территорий, которую Президент дал поручение подготовить и со следующего года запустить.
Очень серьезный блок вопросов был посвящен экономике страны, повышению производительности труда, созданию благоприятных условий ведения бизнеса и привлечения инвестиций, подготовке кадров. Также эти вопросы сегодня находятся в фокусе внимания региональной власти. По итогам 2018 года есть определенные успехи. Но совершенно очевидно, что нам еще много предстоит сделать, чтобы достигать тех целей, которые обозначил Президент.
Важно, что большую часть времени Президент обращался к вопросам развития страны, внутреннему устройству, социальной, экономической сфере, но были даны и четкие разъяснения позиции страны по актуальным вопросам международной политики. Президент четко ответил на актуальные вопросы, которые есть в мировой политике, - совершенно понятно, честно, - и принципиальная позиция России, уверен, будет приобретать все новых сторонников в мировом сообществе, передает vkonline.ru.
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