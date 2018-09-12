Дмитрий Азаров: «Нужны муниципалитету деньги – приходите в Правительство»

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Один из них касался внесения изменений в региональный закон о бюджетном устройстве и бюджетном процессе. Согласно действующим нормам, убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу областными госорганами, подлежат возмещению за счет региональной казны. В соответствии с изменениями Бюджетного кодекса России, главные распорядители средств областного бюджета наделяются полномочиями по предъявлению в суде требований о взыскании средств в порядке регресса к должностным лицам органов госвласти субъекта страны. При этом главный распорядитель бюджетных средств сам принимает решение о предъявлении иска или отсутствии на то основания.Отчетность по этим решениям, в соответствии с законопроектом, будет ежеквартально подаваться в Министерство управления финансами Самарской области. Это позволит существенно повысить исполнительскую дисциплину главных распорядителей бюджетных средств, минимизировать случаи необоснованного отказа от предъявления регрессивного иска. Законопроект поддержан региональным кабмином и направлен на рассмотрение в Самарскую Губернскую думу.Второй вопрос повестки касался изменения в статью закона Самарской области о дорожном фонде. В соответствии с изменениями в Бюджетном кодексе страны, доходы субъекта за счет взыскания штрафов за нарушение правил дорожного движения с 1 января 2019 года будут включены в доходы регионального дорожного фонда. Врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области пояснил: эти средства будут поступать в дорожный фонд и распределяться на содержание необходимой инфраструктуры, в том числе камер фото- и видеофиксации нарушений.Дмитрий Азаров задал руководителям областного минтранса Ивану Пивкину и департамента информационных технологий и связи региона Станиславу Казарину вопрос о том, как идет процесс установки оборудования фото- и видеофиксации нарушений на дорогах губернии: «Были жаркие споры, состязательность во время проведения торгов. Как идет работа?».Станислав Казарин пояснил, что возникло отставание по срокам заключения контракта и, соответственно, по выполнению работ. Объективная причина – невозможность выполнения работ во время проведения Чемпионата мира по футболу.Дмитрий Азаров потребовал представить детальный анализ и по другим факторам, которые могли повлиять на задержку исполнения работ. В частности, это оспаривание договора с победителем торгов, а также показатели эффективности ведения работ и квалификация подрядчика.Также на повестку заседания был вынесен вопрос о внесении изменений в постановление Правительства Самарской области о предоставлении субсидий некоммерческим организациям на развитие жилищного строительства. Дмитрий Азаров счел документацию и доклад врио министра строительства региона Александра Баландина непроработанными и отложил вопрос на повторное рассмотрение.Отдельно обсуждались вопросы предоставления бюджетных кредитов Камышлинскому району, связанных с реструктуризацией и погашением ранее взятых муниципалитетом кредитов. Положительное решение принято в рамках соответствующего исполнения поручения руководителя области по замещению коммерческих кредитов муниципалитетов более «дешевыми» региональными.Руководитель области поручил министерству управления финансами региона проработать четкий механизм, который позволял бы контролировать кредитую политику муниципалитетов, – по аналогии с тем, как это происходит на федеральном уровне.«На федеральном уровне, если регион нарушает условия реструктуризации, он лишается права на нее и обязан гасить взятые средства в сжатые сроки, – отметил Дмитрий Азаров. – Необходимо такие же четкие условия установить и на уровне региона. Нужны муниципалитету деньги – приходите в Правительство и доказывайте необходимость кредита. Если мы поймем, что средства пойдут в дело, предоставим». Завершая заседание Правительства, руководитель области подчеркнул, основная задача для муниципалитетов – полностью заместить все среднесрочные коммерческие кредиты региональными, передает пресс-служба облправительства.