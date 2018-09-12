Дмитрий Азаров: «Нужны муниципалитету деньги – приходите в Правительство»
12 сентября 2018 16:43
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Один из них касался внесения изменений в региональный закон о бюджетном устройстве и бюджетном процессе. Согласно действующим нормам, убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу областными госорганами, подлежат возмещению за счет региональной казны. В соответствии с изменениями Бюджетного кодекса России, главные распорядители средств областного бюджета наделяются полномочиями по предъявлению в суде требований о взыскании средств в порядке регресса к должностным лицам органов госвласти субъекта страны. При этом главный распорядитель бюджетных средств сам принимает решение о предъявлении иска или отсутствии на то основания.
Отчетность по этим решениям, в соответствии с законопроектом, будет ежеквартально подаваться в Министерство управления финансами Самарской области. Это позволит существенно повысить исполнительскую дисциплину главных распорядителей бюджетных средств, минимизировать случаи необоснованного отказа от предъявления регрессивного иска. Законопроект поддержан региональным кабмином и направлен на рассмотрение в Самарскую Губернскую думу.
Второй вопрос повестки касался изменения в статью закона Самарской области о дорожном фонде. В соответствии с изменениями в Бюджетном кодексе страны, доходы субъекта за счет взыскания штрафов за нарушение правил дорожного движения с 1 января 2019 года будут включены в доходы регионального дорожного фонда. Врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области пояснил: эти средства будут поступать в дорожный фонд и распределяться на содержание необходимой инфраструктуры, в том числе камер фото- и видеофиксации нарушений.
Дмитрий Азаров задал руководителям областного минтранса Ивану Пивкину и департамента информационных технологий и связи региона Станиславу Казарину вопрос о том, как идет процесс установки оборудования фото- и видеофиксации нарушений на дорогах губернии: «Были жаркие споры, состязательность во время проведения торгов. Как идет работа?».
Станислав Казарин пояснил, что возникло отставание по срокам заключения контракта и, соответственно, по выполнению работ. Объективная причина – невозможность выполнения работ во время проведения Чемпионата мира по футболу.
Дмитрий Азаров потребовал представить детальный анализ и по другим факторам, которые могли повлиять на задержку исполнения работ. В частности, это оспаривание договора с победителем торгов, а также показатели эффективности ведения работ и квалификация подрядчика.
Также на повестку заседания был вынесен вопрос о внесении изменений в постановление Правительства Самарской области о предоставлении субсидий некоммерческим организациям на развитие жилищного строительства. Дмитрий Азаров счел документацию и доклад врио министра строительства региона Александра Баландина непроработанными и отложил вопрос на повторное рассмотрение.
Отдельно обсуждались вопросы предоставления бюджетных кредитов Камышлинскому району, связанных с реструктуризацией и погашением ранее взятых муниципалитетом кредитов. Положительное решение принято в рамках соответствующего исполнения поручения руководителя области по замещению коммерческих кредитов муниципалитетов более «дешевыми» региональными.
Руководитель области поручил министерству управления финансами региона проработать четкий механизм, который позволял бы контролировать кредитую политику муниципалитетов, – по аналогии с тем, как это происходит на федеральном уровне.
«На федеральном уровне, если регион нарушает условия реструктуризации, он лишается права на нее и обязан гасить взятые средства в сжатые сроки, – отметил Дмитрий Азаров. – Необходимо такие же четкие условия установить и на уровне региона. Нужны муниципалитету деньги – приходите в Правительство и доказывайте необходимость кредита. Если мы поймем, что средства пойдут в дело, предоставим». Завершая заседание Правительства, руководитель области подчеркнул, основная задача для муниципалитетов – полностью заместить все среднесрочные коммерческие кредиты региональными, передает пресс-служба облправительства.
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