Я нашел ошибку
Главные новости: 
После игры планируется фото и автограф-сессия с ветеранами
Болельщики и ветераны "Крыльев Советов" проведут уникальный матч на стадионе "Металлург"
Установлено, что на крыше двухэтажного офисного здания велись ремонтные работы.
В Самаре на крыше офисного здания по ул. Советской Армии рванул газовый баллон
Жертвами наплыва серой продукции становятся крупнейшие предприятия региона, от благосостояния которых напрямую зависит объем бюджетных отчислений.
Из-за наплыва «серого пива» в Самарской области проседают легальные игроки
Следующие поединки Лиги наций УЕФА пройдут в октябре этого года.
Игроки "Крыльев Советов" сыграли за национальные сборные
ФК "Крылья Советов" набирает группу для экскурсии по стадиону "Самара Арена"
ФК "Крылья Советов" набирает группу для экскурсии по стадиону "Самара Арена"
Депутат Госдумы Александр Хинштейн поблагодарил избирателей за поддержку на выборах
Одна маленькая дырка в космическом корабле
Дыра в космическом "Союзе"
В данном законопроекте есть положение, что на скидку может претендовать водитель, письмо которого поступило в почтовое отделение через 20 дней после вынесения штрафа.
Депутаты предлагают продлить срок действия 50% скидки на уплату штрафов водителей
сегодня  Среда, 12 сентября, 20:28
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +16 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 12/09:
USD 69.97
0.1
EUR 81.39
0.72
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров: «Нужны муниципалитету деньги – приходите в Правительство»

12 сентября 2018 16:43
194
Законопроект поддержан региональным кабмином и направлен на рассмотрение в Самарскую Губернскую думу.
В среду, 12 сентября, Глава региона Дмитрий Азаров провел заседание Правительства Самарской области, в рамках которого обсуждался ряд законопроектов.

Один из них касался внесения изменений в региональный закон о бюджетном устройстве и бюджетном процессе. Согласно действующим нормам, убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу областными госорганами, подлежат возмещению за счет региональной казны. В соответствии с изменениями Бюджетного кодекса России, главные распорядители средств областного бюджета наделяются полномочиями по предъявлению в суде требований о взыскании средств в порядке регресса к должностным лицам органов госвласти субъекта страны. При этом главный распорядитель бюджетных средств сам принимает решение о предъявлении иска или отсутствии на то основания.

Отчетность по этим решениям, в соответствии с законопроектом, будет ежеквартально подаваться в Министерство управления финансами Самарской области. Это позволит существенно повысить исполнительскую дисциплину главных распорядителей бюджетных средств, минимизировать случаи необоснованного отказа от предъявления регрессивного иска. Законопроект поддержан региональным кабмином и направлен на рассмотрение в Самарскую Губернскую думу.

Второй вопрос повестки касался изменения в статью закона Самарской области о дорожном фонде. В соответствии с изменениями в Бюджетном кодексе страны, доходы субъекта за счет взыскания штрафов за нарушение правил дорожного движения с 1 января 2019 года будут включены в доходы регионального дорожного фонда. Врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области пояснил: эти средства будут поступать в дорожный фонд и распределяться на содержание необходимой инфраструктуры, в том числе камер фото- и видеофиксации нарушений.

Дмитрий Азаров задал руководителям областного минтранса Ивану Пивкину и департамента информационных технологий и связи региона Станиславу Казарину вопрос о том, как идет процесс установки оборудования фото- и видеофиксации нарушений на дорогах губернии: «Были жаркие споры, состязательность во время проведения торгов. Как идет работа?».

Станислав Казарин пояснил, что возникло отставание по срокам заключения контракта и, соответственно, по выполнению работ. Объективная причина – невозможность выполнения работ во время проведения Чемпионата мира по футболу.

Дмитрий Азаров потребовал представить детальный анализ и по другим факторам, которые могли повлиять на задержку исполнения работ. В частности, это оспаривание договора с победителем торгов, а также показатели эффективности ведения работ и квалификация подрядчика.

Также на повестку заседания был вынесен вопрос о внесении изменений в постановление Правительства Самарской области о предоставлении субсидий некоммерческим организациям на развитие жилищного строительства. Дмитрий Азаров счел документацию и доклад врио министра строительства региона Александра Баландина непроработанными и отложил вопрос на повторное рассмотрение.

Отдельно обсуждались вопросы предоставления бюджетных кредитов Камышлинскому району, связанных с реструктуризацией и погашением ранее взятых муниципалитетом кредитов. Положительное решение принято в рамках соответствующего исполнения поручения руководителя области по замещению коммерческих кредитов муниципалитетов более «дешевыми» региональными.

Руководитель области поручил министерству управления финансами региона проработать четкий механизм, который позволял бы контролировать кредитую политику муниципалитетов, – по аналогии с тем, как это происходит на федеральном уровне.

«На федеральном уровне, если регион нарушает условия реструктуризации, он лишается права на нее и обязан гасить взятые средства в сжатые сроки, – отметил Дмитрий Азаров. – Необходимо такие же четкие условия установить и на уровне региона. Нужны муниципалитету деньги – приходите в Правительство и доказывайте необходимость кредита. Если мы поймем, что средства пойдут в дело, предоставим». Завершая заседание Правительства, руководитель области подчеркнул, основная задача для муниципалитетов – полностью заместить все среднесрочные коммерческие кредиты региональными, передает пресс-служба облправительства. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
12 сентября 2018  17:44
Стороны обсудили итоги избирательной кампании,а также наметили планы дальнейшей совместной работы,в том числе,исполнение наказов граждан.
Дмитрий Азаров встретился с лидерами парламентских партий губдумы - кандидатами на пост губернатора на выборах 9 сентября
Стороны обсудили итоги избирательной кампании,а также наметили планы дальнейшей совместной работы,в том числе,исполнение наказов граждан.  Политика региона
132
12 сентября 2018  16:43
Законопроект поддержан региональным кабмином и направлен на рассмотрение в Самарскую Губернскую думу.
Дмитрий Азаров: «Нужны муниципалитету деньги – приходите в Правительство»
Законопроект поддержан региональным кабмином и направлен на рассмотрение в Самарскую Губернскую думу.  Политика региона
194
12 сентября 2018  15:04
Один из них касался внесения изменений в региональный закон о бюджетном устройстве и бюджетном процессе.
Дмитрий Азаров провел заседание правительства СО, в рамках которого обсуждался ряд законопроектов
Один из них касался внесения изменений в региональный закон о бюджетном устройстве и бюджетном процессе.   Политика региона
107
Весь список
Выборы 2018
12 сентября 2018  11:55
Избирком Самарской области признал Азарова победителем выборов Выборы признаны действительными.
Избирком Самарской области признал Дмитрия Азарова победителем выборов
Выборы признаны действительными. Выборы 2018
228
12 сентября 2018  09:29
Взял без боя. Дмитрий Азаров уверенно победил на выборах главы Самарской области
Взял без боя. Дмитрий Азаров уверенно победил на выборах главы Самарской области
Такой результат с небольшой погрешностью эксперты спрогнозировали за несколько месяцев до голосования. Выборы 2018
175
10 сентября 2018  13:21
Собянин набрал 69,89% голосов на выборах мэра Москвы
Собянин набрал 69,89% голосов на выборах мэра Москвы
Явка на выборах мэра столицы 9 сентября составила 30,74%. Выборы 2018
207
Весь список


Видео
9 сентября 2018  10:53
"Крылья Советов" поздравили Самару с Днем города
Городу исполняется 432 года.
Социум
293
5 сентября 2018  12:02
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка.
В стране
429
27 августа 2018  10:05
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями» в стиле Angry Birds
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями Советов» в стиле Angry Birds
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа.
Спорт в регионе
565
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
958
26 июля 2018  11:32
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб.
Криминал
1758
25 июля 2018  20:35
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1148
Весь список

Фоторепортажи
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
453
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
568
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
1511
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1081
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1163
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
1125
Весь список

Мероприятия
В Самаре пройдет областной фестиваль детского чтения «Страна читающего детства»
В Самаре пройдет VII Международный фестиваль национальных театров кукол «Радуга»
В Самаре состоится культурно-этнический фестиваль "Раскудесы"
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда