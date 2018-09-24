Дмитрий Азаров: "Новый председатель губернский думы должен быть консолидирующей фигурой"
24 сентября 2018 16:34
112
Пленарное заседание началось с минуты молчания - депутаты почтили память председателя губернской думы Виктора Сазонова, скончавшегося в прошлый четверг.
"Виктору Федоровичу удалось создать и поддерживать на протяжении многих лет атмосферу конструктивного взаимодействия. Вся работа парламента была направлена на достижение главного результата - развития Самарской области и повышение благополучия ее жителей", - отметил Дмитрий Азаров.
Глава региона выразил благодарность депутатам за их стремление сохранить ту рабочую атмосферу, которая была создана Виктором Сазоновым.
"Губернская дума - это место для дискуссий, для обсуждения, для столкновения мнений. Я очень рассчитываю, что тот уровень политической культуры, те традиции, которые заложены Виктором Федоровичем, позволят всем нам работать конструктивно и совместно находить варианты решения тех или иных проблем", - сказал Дмитрий Азаров.
Глава региона выразил благодарность депутатам за то, что никто из них во время болезни Виктора Сазонова не допустил никаких неаккуратных высказываний, никто не втянулся в череду слухов, помня о главном, о том, что такое честь и достоинство.
До избрания нового руководителя областного парламента исполнять его обязанности будет первый заместитель председателя губернской думы Екатерина Кузьмичева. И.о. председателя пояснила, что каждая фракция предложит своих кандидатов на этот пост.
В частности, "Единая Россия" (Кузьмичева представляет в думе именно эту партию) определится с кандидатурой на внеочередной партконференции, дата проведения которой пока не определена. "Как таковых консультаций по фигуре нового председателя думы среди депутатского корпуса еще не проводилось", - добавила она.
Дмитрий Азаров сообщил, что исполнительная власть также примет участие в консультациях по кандидатуре нового спикера областного парламента. "Новый председатель губернской думы должен быть консолидирующей фигурой для всех политических сил. Такой фигурой был Виктор Федорович Сазонов на протяжении 17 лет. Рассчитываю, что депутаты изберут достойного председателя думы, который будет работать на благо Самарской области", - заявил губернатор, передает Волга Ньюс.
Фото: Дмитрий Бурлаков/Волга Ньюс
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
24 сентября 2018 17:16
24 сентября 2018 16:34
До избрания нового руководителя областного парламента исполнять его обязанности будет первый заместитель председателя губернской думы Екатерина Кузьмичева. Политика региона
111
24 сентября 2018 16:13
Политика региона
188
Выборы 2018
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
118
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
213
17 сентября 2018 14:42
В соответствии с уставом Самарской области при вступлении в должность Дмитрий Азаров принес присягу. Выборы 2018
421
Видео
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
529
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
15416
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
571
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
781
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
815
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
1125
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
739
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
819
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1820
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1279
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1412
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1365
Мероприятия