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Дмитрий Азаров: «Новый глава Самары в первую очередь должен быть порядочным человеком»

30 ноября 2017 10:58
69
Дмитрий Азаров: «Новый глава Самары в первую очередь должен быть порядочным человеком» Глава региона подчеркнул: у человека, который будет наделен полномочиями главы города, времени на раскачку не будет вовсе.
Глава региона подчеркнул: у человека, который будет наделен полномочиями главы города, времени на  раскачку не будет вовсе.

Врио Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров во время прямого эфира на телеканале «Россия-24» ответил на вопрос ведущего о работе конкурсной комиссии по выборам главы Самары.

Напомним, конкурс на пост главы Самары был объявлен в ноябре 2017 года. Документы от претендентов принимаются с 20 ноября до 18 декабря (включительно). Сам конкурс намечен на 20-22 декабря. Отбором кандидатов занимается специальная конкурсная комиссия, состоящая из 20 человек, 10 из которых делегированы гордумой, 10 – губернатором. По состоянию на 28 ноября подано две заявки от кандидатов на пост главы города, сообщает пресс-служба облправительства.

«В конкурсную комиссию входят очень уважаемые, авторитетные люди - это почетные граждане области и города. Люди, чей авторитет безупречен, к которым есть колоссальное доверие тысяч и тысяч жителей города. Но в этом году в конкурсную комиссию вошли и достаточно молодые люди. В их числе – один из руководителей волонтерского центра, а также самый молодой депутат городской думы – представительница КПРФ. Таким образом, в комиссии найден баланс опыта, молодости, энергии и авторитета. Я уверен, что эта конкурсная комиссия определит действительно достойного человека и выдвинет кандидатуры на голосование думы городского округа», – подчеркнул Дмитрий Азаров и добавил, что есть все шансы на то, что до начала 2018 г. в Самаре появится новый глава города.

Также Дмитрий Азаров рассказал, какими качествами, по его мнению, должен обладать новый глава Самары: «В первую очередь это должен быть порядочный человек. Для меня порядочность – это фундамент, на котором все остальное может строиться, потому что из порядочности вытекает колоссальная ответственность. Конечно, только на этой основе профессионализм человека, его навыки будут реализовываться на благо людей и родного города, а не в интересах корыстных частных лиц».

По словам Дмитрия Азарова, кандидат на руководящий пост должен обладать опытом управления сложными системами. Глава региона подчеркнул: у человека, который будет наделен полномочиями главы города, времени на  раскачку не будет вовсе.

«Мы находимся в сложнейшем цейтноте, например, по подготовке города к Чемпионату мира по футболу. Ведь основные полномочия – не только у региона, но и у муниципалитета, а по некоторым из них он сегодня не справляется», – рассказал Дмитрий Азаров.

В качества примера он привел ситуацию с приобретением 150 автобусов, необходимых для обеспечения транспортной доступности во время ЧМ-2018. Дмитрий Азаров сообщил, что уже получил письмо от администрации Самары, в котором сообщается, что город с этим не справится.
По словам главы региона, несмотря на масштабные задачи, которые реализуются областными властями, средства на решение проблем областного центра будут изыскиваться. «Но крайне важно, чтобы и управленческая команда городского округа работала эффективно, ответственно, с полной отдачей сил, достигала результата, которого ждут горожане», - добавил Дмитрий Азаров.

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Комментарии



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Дмитрий Азаров: «Новый глава Самары в первую очередь должен быть порядочным человеком» Глава региона подчеркнул: у человека, который будет наделен полномочиями главы города, времени на раскачку не будет вовсе.
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