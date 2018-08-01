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Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров: "Никаких индульгенций быть не может тем людям, которые нарушают закон"

1 августа 2018 15:10
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Глава региона Дмитрий Азаров выступил с жестким заявлением по поводу резонансного задержания генерального директора
Во вторник, 31 июля, по подозрению в коррупции был задержан врио генерального директора некоммерческой организации "Региональный оператор Самарской области "Фонд капитального ремонта" Михаил Архипов. Глава региона Дмитрий Азаров выступил с жестким заявлением по поводу этого резонансного задержания.

"В отношении руководителя фонда были проведены специальные мероприятия, и он был задержан с поличным. В первые дни моей работы я заявил, что мы обязательно проверим все подведомственные учреждения, фонды на предмет эффективности их работы, целевого использования средств, - напомнил Дмитрий Азаров. - Такие проверки были инициированы, и эта системная работа продолжается.

В послании я подчеркивал — никаких индульгенций быть не может тем людям, которые нарушают закон. Наведение порядка в каждой сфере будет продолжено. Это не какой-то разовый процесс, это постоянная работа — выявление и наказание. Подтверждений тому уже много. И каждый, кто это еще не осознал, должен осознать в том числе и на этом примере.

Кстати, Фонд капремонта до сих пор ни разу не проверялся. Более того, руководитель фонда сопротивлялся, заявлял, что их никто не вправе проверять. Мы сформировали группу, куда включили специалистов из жилищной инспекции, министерства финансов. И первые результаты проверок есть.

Во вторник, 31 июля, в Самаре по подозрению в коррупции сотрудниками областного УФСБ задержан врио генерального директора фонда...
Хочу сказать, что сегодня деятельность Фонда капремонта под жестким контролем. Жителям не стоит беспокоиться за свои средства, которые уплачены в фонд. Каждая копейка будет сохранена, каждая копейка пойдет в дело, в этом нет никаких сомнений. И мы продолжим вместе с людьми наводить порядок в сфере жилищного хозяйства, приводить в порядок наши дома. Приводить в порядок качество проживания в нашем регионе, отдельных городах и радовать людей не только красивыми фасадами, но и комфортным уютным домом, отремонтированными крышами, коммуникациями. Это — главная задача Фонда капремонта. И он будет работать во благо людей.

Подобного рода проверки проходят по проекту Сергиевской птицефабрики, деятельности СОФЖИ, и везде есть результат. Есть переданные в правоохранительные органы материалы, есть возбужденные уголовные дела.

Например, в отношении господина Мязитова, который долгое время возглавлял Самарский областной фонд жилья и ипотеки. Проверка по Прибрежному парку в Тольятти показала, что земля была практически из государственной собственности изъята. Сегодня это является препятствием для проектирования и строительства новой набережной для тольяттинцев, то, чего ждет весь город.

Такие действия сдерживают развитие целых городов, региона, сдерживают развитие предпринимательской активности. А коррупция всегда является сдерживающим фактором для развития экономики.

Принципиальная борьба с коррупционными проявлениями будет продолжена".

На протяжении последних месяцев деятельность Фонда капремонта вызывала серьезные нарекания со стороны Попечительского совета фонда, областной прокуратуры и государственной жилищной инспекции, многочисленные претензии по качеству ремонтных работ, сроков и платежной дисциплине высказывали руководству фонда общественные контролеры, передает Волга Ньюс
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Комментарии



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