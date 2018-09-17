Дмитрий Азаров: "Нет большей награды, чем служить родной земле, служить людям"
17 сентября 2018 16:14
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"Дорогие земляки, уважаемые почетные гости! Для меня большая честь вступить в должность здесь, перед вами, в этом историческом зале, в котором на протяжении десятилетий принимались важнейшие решения для развития нашего региона - Куйбышевской области и Самарской области. Нет большей награды, чем служить родной земле, служить людям. Поэтому я со всей ответственностью вступаю в должность, понимая, какая задача закрепления, развития лидерских позиций региона стоит перед нами" - отметил Дмитрий Азаров.
"Я хочу искренне поблагодарить вас всех за поддержку и доверие, за то, что нам удалось уже сделать вместе, решая задачи, которые ставят люди, задачи, которые ставит Президент, оправдывая доверие жителей Самарской области, нашей великой Родины - России!"- подчеркнул губернатор Самарской области.
"Во время работы в Совете Федерации я объездил большинство регионов нашей страны - от Камчатки до Калининграда. И каждый раз, возвращаясь на родную землю, я заново влюблялся в самарскую землю, в наши бескрайние просторы, в нашу великую, могучую красавицу Волгу, в удивительных, талантливых, энергичных людей, которые здесь живут, трудятся, растят детей и связывают свое будущее с родной землей! Я отдельно хочу поблагодарить ветеранов, почетных граждан области и города. Людей, чьим трудом, талантом создавалась слава самарской земли. И я даю слово, что буду свято хранить традиции самарской земли. Рассчитываю, что все вместе, сохраняя традиции, взяв все самое лучшее, успешное, созданное предыдущими поколениями, мы будем двигаться вперед!", - сказал Дмитрий Азаров.
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