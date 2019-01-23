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Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров: Непрофессиональные действия энергоснабжающей компании привели к ЧС с теплоснабжением в городе

23 января 2019 23:10
136
Действия созданного штаба по ликвидации аварии также считаю неэффективными.
Дмитрий Азаров: Непрофессиональные действия энергоснабжающей компании привели к ЧС с теплоснабжением в городе

Завершил рабочий день в Москве, но не завершил его в Самаре.

К сожалению, непрофессиональные действия энергоснабжающей компании в Самаре привели к чрезвычайной ситуации с теплоснабжением в городе.

Действия созданного штаба по ликвидации аварии также считаю неэффективными. 

Несмотря на запланированные важные для региона встречи в Москве завтра, принимаю решение о прерывании командировки и возвращению в регион.

В телефонном режиме дал поручения о дополнительных мерах по ликвидации аварии и мерах поддержки населения, написал Дмитрий Азаров в Твиттере.
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Комментарии



Политика региона
23 января 2019  23:10
Действия созданного штаба по ликвидации аварии также считаю неэффективными.
Дмитрий Азаров: Непрофессиональные действия энергоснабжающей компании привели к ЧС с теплоснабжением в городе
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