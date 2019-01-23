Дмитрий Азаров: Непрофессиональные действия энергоснабжающей компании привели к ЧС с теплоснабжением в городе

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Дмитрий Азаров: Непрофессиональные действия энергоснабжающей компании привели к ЧС с теплоснабжением в городеЗавершил рабочий день в Москве, но не завершил его в Самаре.К сожалению, непрофессиональные действия энергоснабжающей компании в Самаре привели к чрезвычайной ситуации с теплоснабжением в городе.Действия созданного штаба по ликвидации аварии также считаю неэффективными.Несмотря на запланированные важные для региона встречи в Москве завтра, принимаю решение о прерывании командировки и возвращению в регион.В телефонном режиме дал поручения о дополнительных мерах по ликвидации аварии и мерах поддержки населения, написал Дмитрий Азаров в Твиттере.