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Дмитрий Азаров: "Нацпроект "Демография" призван решить проблему депопуляции"

27 марта 2019 14:44
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Губернатор поставил задачу в 2019 году ввести в строй 20 дошкольных образовательных учреждений.
Об этом губернатор заявил в Послании депутатам Самарской Губернской Думы и всем жителям региона.

Нацпроект "Демография" призван решить проблему депопуляции, характерную для многих регионов страны. В этой сфере есть определенные достижения. Например, в 2018 уровень общей смертности в СО был самым низким за последние 30 лет. Но они нивелируются сокращением рождаемости.

 Что планируется сделать?

- использовать все механизмы стимулирования рождаемости (ЭКО)
-  продолжить поддержку семей с детьми (сегодня - 28 видов пособий)
- выделять больше социальных выплат на улучшение жилищных условий (жесткое поручение муниципалитетам- увеличить бюджет на эти цели).

Активно будут строиться и детские сады (только в 2018 их было введено 9, создано более 2 тысяч рабочих мест).

Губернатор поставил задачу в 2019 году ввести в строй 20 дошкольных образовательных учреждений.

Где они будут? 

Важная задача - ремонт и возвращение в строй детских оздоровительных лагерей.

Ежегодно в них отдыхают около 40 тысяч детей СО.

«Мы выделяем средства на ремонт 28 учреждений отдыха и оздоровления детей, в том числе на строительство в них новых корпусов», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Важная тема - сохранение поддержки ветеранам труда. В СО восстановлены выплаты 50 тыс. работающих ветеранов, они ежегодно индексируются.

«Мы и дальше будем держать этот вопрос на контроле. Предлагаю наделить комиссию по мерам соц.поддержки в губдуме статусом постоянно действующей», передает пресс-служба департамента информационной политики СО.

 
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Комментарии



Политика региона
27 марта 2019  14:44
Губернатор поставил задачу в 2019 году ввести в строй 20 дошкольных образовательных учреждений.
Дмитрий Азаров: "Нацпроект "Демография" призван решить проблему депопуляции"
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