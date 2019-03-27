Дмитрий Азаров: "Нацпроект "Демография" призван решить проблему депопуляции"

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Нацпроект "Демография" призван решить проблему депопуляции, характерную для многих регионов страны. В этой сфере есть определенные достижения. Например, в 2018 уровень общей смертности в СО был самым низким за последние 30 лет. Но они нивелируются сокращением рождаемости.Что планируется сделать?- использовать все механизмы стимулирования рождаемости (ЭКО)- продолжить поддержку семей с детьми (сегодня - 28 видов пособий)- выделять больше социальных выплат на улучшение жилищных условий (жесткое поручение муниципалитетам- увеличить бюджет на эти цели).Активно будут строиться и детские сады (только в 2018 их было введено 9, создано более 2 тысяч рабочих мест).Губернатор поставил задачу в 2019 году ввести в строй 20 дошкольных образовательных учреждений.Где они будут?Важная задача - ремонт и возвращение в строй детских оздоровительных лагерей.Ежегодно в них отдыхают около 40 тысяч детей СО.«Мы выделяем средства на ремонт 28 учреждений отдыха и оздоровления детей, в том числе на строительство в них новых корпусов», - подчеркнул Дмитрий Азаров.Важная тема - сохранение поддержки ветеранам труда. В СО восстановлены выплаты 50 тыс. работающих ветеранов, они ежегодно индексируются.«Мы и дальше будем держать этот вопрос на контроле. Предлагаю наделить комиссию по мерам соц.поддержки в губдуме статусом постоянно действующей», передает пресс-служба департамента информационной политики СО.