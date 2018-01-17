Дмитрий Азаров: "На первый план выходит поддержка многодетных семей, семей со скромными доходами"
17 января 2018 17:52
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"Отдельно отмечу вопрос, связанный с инициативой президента России Владимира Владимировича Путина по поддержке семей с детьми. С 1 января в нашей стране стартовала программа "Десятилетие детства", начали действовать новые механизмы, стимулирующие рождаемость. Так, беспрецедентную поддержку будут иметь семьи, в которых рождается первенец", — заметил Дмитрий Азаров.
В ноябре прошлого года на заседании координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей Владимир Путин заявил, что с января 2018 года будет установлена ежемесячная выплата на рождение первого ребенка. Право на получение выплат получат родители первенцев, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума. В Самарской области эта величина составит 16608 рублей. Само пособие соответствует прожиточному минимуму ребенка в нашем регионе — 9967 рублей. По прогнозам министерства социально-демографической и семейной политики, в этом году численность рожденных или усыновленных первых детей составит более 14 тысяч, а на новую социальную выплату смогут рассчитывать более 70 процентов из них.
Дмитрий Азаров добавил: глава государства особенно подчеркивает значимость таких направлений социальной политики, как укрепление института семьи, создания равных возможностей для полноценного развития детей. "В этой связи на первый план выходит поддержка многодетных семей, семей со скромными доходами, создание дополнительных стимулов для рождения второго и последующего детей", — акцентировал внимание министров областного кабмина глава региона.
На федеральном уровне приняты важнейшие решения по поддержке института материнства и детства: продлено действие программы материнского капитала до конца 2021 года, введены дополнительные возможности использования маткапитала, расширено число регионов, получающих софинансирование из федерального бюджета на выплату пособия на третьего ребенка, запущена специальная программа ипотечного кредитования. Дмитрий Азаров акцентировал внимание кабмина на важности качественной реализации этих мер на уровне региона.
Врио министра социально-демографической и социальной политики Марина Антимонова доложила — на выполнение социальных обязательств по выплатам семьям, где родился первый ребенок, Самарской области из федерального бюджета выделяется 410 млн руб., а первые выплаты начнутся уже в феврале.
"Работы по реализации этой программы начались еще в декабре, сразу после того, как была озвучена инициатива президента. Сейчас мы проводим разъяснения механизма осуществления выплат через управления социальной защиты, медицинские организации. Ведем прямую работу и с будущими мамами. Министерство старается задействовать все структуры, вся подготовительная работа проведена, и мы готовы к тому, чтобы данные обязательства выполнить", — сообщила Антимонова.
Дмитрий Азаров подчеркнул, что важно не только довести до людей всю информацию, но и помогать людям с оформлением всех необходимых документов. Глава региона также предостерег все ведомства о недопустимости бюрократических проволочек при оформлении выплат.
"Решение президента принято, как только человек будет сталкиваться со сложностями при оформлении, доверие к этому важнейшему решению будет подрываться. Все процедуры должны быть минимизированы. Если ребенок родился в январе — в феврале, семья уже должна поддержку получить", — подчеркнул Дмитрий Азаров, сообщает пресс-служба облправительства.
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